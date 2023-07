Dos gossos dels Agents Rurals localitzen un llop enverinat a França

Acord transfronterer en matèria de fauna

El Grup Especial Caní delsha participat en una investigació internacional per la desaparició d'un llop (Canis lupus) a la localitat francesa deL'actuació es va dur a terme, el passat dia 22 de juny, a petició de l'Oficina Francesa de la Biodiversitat (OFB) i la Gendarmeria francesa.Dos gossos dels Agents Rurals ensinistrats per detectar verins i cadàvers de faunaen unes instal·lacions on les autoritats franceses sospitaven que es podia trobar l'animal desaparegut fa un any.El resultat de l'actuació ha estat laacusades d'un presumpte delicte de mort d'espècies protegides per enverinament. Els detinguts també han estat acusats de transport il·lícit de béns protegits i espècies, i la utilització inadequada de productes fitosanitaris.Aquesta intervenció s'emmarca en l'entre la Generalitat de Catalunya, Conselh Generau d'Aran, Govern d'Andorra i Govern de França signat l'abril del 2019 per tal de millorar la col·laboració per a la gestió coordinada en matèria dei espècies cinegètiques en l'espai transfronterer pirinenc, augmentant així l'eficàcia dels serveis i actuacions comunes.Les actuacions emmarcades en aquest conveni van encaminades a millorar l'intercanvi d'informació, elaboració d'estratègies i intervencions en comú, l'intercanvi de materials i pràctiques per millorar l'efectivitat i l'eficàcia dels serveis i la millora de la capacitació del personal implicat mitjançant la realització conjunta i coordinada de formació pròpia dels seus àmbits de competència.

