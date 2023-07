Col·lapse a Mare de Déu del Coll, al barri de la Salut de @Bcn_Gracia, per accident de furgoneta que ha xocat contra un bloc de pisos, farola i connexions elèctriques.

Diverses dotacions de bombers i de la Urbana, amb diversos busos atrapats.@indepe_gracia @btvnoticies pic.twitter.com/7WmM6l5Cv9 — The_Observer (@3ncr1pt4d0r) July 6, 2023

El barri barceloní deha passat per moments de col·lapse aquest dijous al migdia arran d'un accident. En concret, ha estat una furgoneta que ha xocat contra el bloc de pisos número 43 del carrer de la. El vehicle, que era de reciclatge i provenia de Sabadell, també ha topat amb un fanal i les connexions elèctriques de la façana.Arran del xoc, el conductor de la furgoneta ha patit ferides a les cames, però el seu estat no és de gravetat. Els'ha desplaçat al lloc dels fets, on ha atès el conductor, i també hi ha hagut presència delsde Barcelona i de la. A causa de l'accident també han quedat diversos autobusos atrapats enmig del carrer.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola