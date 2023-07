Sánchez invoca una mobilització progressista històrica per frenar la «involució»

Una desena d'actes i moltes entrevistes

Si una cosa s'escolta pels carrers de Madrid aquests últims dies per tot arreu és la gran importància d'aquestes eleccions. El vot per correu està disparat, i les veus que asseguren que l'han demanat no són d'un sol espai, provenen tant de la dreta com de l'esquerra. Aquest 23-J dibuixa dos escenaris claríssims: consolidar els avenços socials iniciats per les esquerres, o retornar a un passat en el qual els nostàlgics del franquisme -Vox- podrien arribar, per primera vegada en democràcia, a l'executiu espanyol. És per això que el president, invoca dia rere dia a unasense precedents per evitar que la dreta i l'extrema dreta, profundament reforçades després del 28-M, preguin el control de la Moncloa. "Demano la confiança a l'que potser mai han votat el PSOE, però que consideren que val la pena continuar avançant", ha proclamat en el primer acte de campanya dels socialistes a Madrid, celebrat aquest dijous al Pavelló de Convencions Casa de Campo de Madrid.El toc d'inici dels socialistes ha aplegat centenars de seguidors a l'extraradi de Madrid. S'ha tallat l'aforament quan havien entrat, i a fora centenars s'han quedat sense poder veure en directe a Sánchez, tot i que se'ls ha habilitat una pantalla que retransmetia en línia. De fet, aquesta serà una de les poques ocasions en aquesta campanya que els madrilenys puguin escoltar al candidat del PSOE. Si d'alguna manera es defineix l'estratègia del 23-J per al cap de l'executiu espanyol és per ser la de menys mítings i més mitjans de comunicació. Sánchez s'ha fixat com a prioritatdel 'sanchismo' -generada en els últims anys des de la dreta amb la complicitat de mitjans- per aconseguir ampliar suports fora dels fidels votants socialistes. A l'auditori on s'ha celebrat l'acte, hi havia moltes. Cap d'Espanya, la majoria del PSOE, i algunes del col·lectiu LGTBI."Guanyarem les eleccions del 23-J", ha proclamat Sánchez en l'inici de la seva intervenció. Les seves paraules han generat furor en un públic que ha començat a entomar crits de "president". Sánchez ha assegurat que volen guanyar pels socialistes, per la cultura, per les dones, pels joves, i per aquells que volen conviure i respectar. Guanyar, ha resumit, perquè Espanya "", com diu el lema de campanya del PSOE davant d'un PP i Vox que només proposen "retrocedir". De fet, ha advertit que si el PP i els ultres governen junts, Espanya patirà un retrocés de 20 anys en drets LGTBI, de 40 anys en els drets de les dones, i de 80 anys en la censura a la cultura del país. "Demano la confiança d'aquells a qui no els hi agrada ni un pèl el tràiler de pel·lículesde [Alberto Núñez] Feijóo i [Santiago] Abascal vist a diverses comunitats autònomes", ha proclamat.De fet, Sánchez ha promès que "del primer a l'últim dia de campanya" alertarà sobre la "involució" i el "retrocés" que representen els candidats de la dreta i l'extrema dreta, perquè és un "deure" fer-ho. I ha criticat que Feijóo situï una disjuntiva entre "Espanya" i Sánchez. "Parlen d'Espanya i Sánchez com si nosaltres no fóssim Espanya (...). Espanya és molt millor que el PP i Vox", ha declarat. El president del govern espanyol també ha aprofitat per fer balanç de les polítiques fetes fins ara. I especialment ha fet valdre lai l'entrada en vigor de la nova, liderada per Yolanda Díaz. I en aquest punt també s'ha referit a, traient pit que ara és un espai on es respira "convivència", al contrari, ha dit, de quan va agafar les regnes de la Moncloa: "Avui a Catalunya tenim com a primera força política el PSC de Salvador Illa". De fet, poc abans de començar l'acte, fonts del PSOE han explicat que l'acte central de campanya del PSC, el, comptarà amb laLa campanya de Sánchez és nova. Al contrari del que acostuma a ser habitual, no hi ha autobús de campanya per recórrer ciutats i pobles, i la presència del secretari general del PSOE als mítings serà més aviat tímida: unsque encara no s'han fet públics. En canvi, sí que se sap que Sánchez continuarà amb les entrevistes a mitjans començades des de l'endemà de la derrota de les eleccions municipals del 28-M, quan va convocar eleccions. De moment, Sánchez, que en els últims dies ja ha assistit a programes com El Hormiguero o El Programa de Ana Rosa, ha confirmat ara que en els dies vinents anirà a RNE, la SER i Espejo Público, unes aparicions que es faran en plena campanya electoral.Els 15 dies que afronta Sánchez són una carrera per la remuntada després d'haver perduten els municipals. A hores d'ara els sondejos i les enquestes estan molt ajustats, i si bé la majoria coincideixen a situar el popularcom a guanyador, la dreta no suma. Per això, l'esquerra té més probabilitats de formar govern, malgrat que el PP exigeixi a Sánchez que no sigui president si no guanya.El PSOE confia que podrà revalidar-se al capdavant de la Moncloa per l'feta fins ara, i també per tenir programa davant la falta de propostes concretes de Feijóo, a qui Sánchez va reptar -sense èxit- ara fa setmanes a fer sis debats cara a cara. Algun d'ells es farà, començant per aquest dilluns. De fet, Sánchez ha cancel·lat actes que tenia programats per aquest cap de setmana per poder-se'l preparar.Amb quina estratègia confronta el candidat del PSOE al seu contrincant popular? Els pactes entre el PP i Vox després del 28-M són protagonistes del discurs del president del govern espanyol. El PSOE adverteix per activa i passiva que són uns acords que fan retrocedir Espanya 20 anys, i s'erigeix en l'única força per garantir un futur on es preservin elsfins ara. De moment, aquest posat està servint als socialistes, i és que les enquestes d'inici de la setmana ja apuntaven a un petit creixement del PSOE. D'aquesta idea, en surt també el lema, "".

