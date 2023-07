El discurs de graduació d'un advocat sobre l'explotació laboral provoca l'esbroncada del degà de l'ICAB

Dejo aquí un fragmento del discurso que tanto ha enfurecido al Decano del ICAB, que en lugar de escuchar los aplausos espontáneos de tantas víctimas de las prácticas, se ha dedicado a atacarme personalmente. «Esto es debatir ideas», dijo con todo su cinismo e hipocresía. pic.twitter.com/DEBBeXuWHw — Víctor (@SierraMonsalvez) July 5, 2023

El discurs d'un jove graduat de la Facultat de Dret als alumnes del màster d'Advocacia va aixecar molta polseguera dimarts a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Víctor Sierra, que va obrir l'acte de graduació amb un discurs molt aplaudit per molt dels assistents, va rebre una esbroncada del degà delSierra va denunciar de manera clara i contundent les condicions laborals a les quals s'enfronten molts joves magistrats en sortir dels estudis. "Ser resilient és resignar-se, és claudicar davant de la injustícia. Per això us demano que no sigueu resilients i que no ens deixem trepitjar per ningú", ha dit.En un vídeo, el graduat ha carregat contra l'explotació, la indignitat salarial i el menyspreu personal als que s'enfronten tants i tants estudiants en pràctiques a l'hora de cursar els seus estudis. Una de les frases més aplaudides va ser la de la manca de mercat laboral amb condicions dignes."Que no trobo feina malgrat els estudis? Ho accepto.M'hi adapto. Que faig moltes hores extres i no me les paguen? Ho accepto. Fa anys que soc a l'empresa i cobro el mateix i no em promocionen? M'hi adapto, s'ha de ser resilient", va relatar, sense aixecar la veu. "Somnis que es trenquen i esperances que es difuminen", va sentenciar.Sánchez, degà de l'ICAB, va tancar l'acte i es va adreçar de manera directe a Sierra, de manera molt contundent. Va assegurar que la resiliència "està a l'ADN de tothom, però sobretot dels advocats" i es va dirigir a ell.El final del discurs, segons explica TV3, va ser encara més incòmode, quan va definir les paraules de Sierra com un relat sobre la "subjugació i pràcticament d'esclavisme" que no venia al cas.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola