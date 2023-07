Nova agressió homòfoba a Barcelona: aquest cop, a la ronda de Sant Antoni

Aquesta nit en sortir d'un sopar amb un bon amic i acomiadarme-me d'ell, he patit una agressió homòfoba verbal a la Ronda Sant Antoni de Barcelona. L'agressor m'ha preguntat si era un noi o una noia, m'ha demanat diners i després m'ha dit, 'ja sé que ets, eres maricón' (1) — Fran Sánchez 🏳️‍🌈🔻 (@fran_rde) July 5, 2023

Tot el meu suport i el de @bcn_ajuntament. Barcelona és i serà una ciutat lliure i orgullosa, rebutgem i condemnem qualsevol agressió homòfoba. Ni un pas enrere en la conquesta de drets i llibertats! https://t.co/nsSbn9VXWm — Jaume Collboni (@jaumecollboni) July 6, 2023

L'exregidor de Polítiques LGTBI de Ripollet (Vallès Occidental),, ha denunciat unade Barcelona. Els fets han passat aquest dimecres a la nit i l'afectat ja ha traslladat la incidència al Comissionat de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI de l'Ajuntament deA través de les xarxes socials, ha relatat que quan sortia de sopar amb un amic a tocar del teatre Goya , el van "insultar i increpar" ii quan va demanar al seu agressor si tenia algun problema aquest "es va allunyar vociferant i blasfemant". Tant l'Observatori contra l'Homofòbia com l'alcalde de Barcelona,, ja han condemnat els fets.A través de Twitter, el batlle ha expressat, també, el seu suport a l’agredit i ha assenyalat que Barcelona és una ciutat lliure i orgullosa. A més a més, ha assegurat que des de la institució que presideix es rebutja qualsevol mena d’agressió homòfoba., ha escrit.Per la seva banda, l'Observatori contra l'Homofòbia, també ha indicat el seu "total i absolut suport" a Sánchez, que a més ésLGTBIQ+. En forma de piulada ha avançat que ja ha registrat la incidència i activat els protocols pertinents., ha manifestat.Fran Sánchez ha explicat que aquesta és la, però ha apuntat que sempre s’hi ha enfrontat. Ha afegit que és conscient que com a conseqüència algun dia pot “rebre més que una agressió verbal”. Per tot plegat, ha animat a denunciar sempre qualsevol mena d’agressió. “Els missatges d’odi, la LGTB-fòbia i el feixisme no tenen cabuda en la nostra societat, i”, ha conclòs.

