20:33 Montañola obre campanya reivindicant CiU: "És millor la puta i la Ramoneta que el procés"



El candidat del PDECat – espai CiU, Ramon Montañola, ha obert la campanya del 23-J reivindicant CiU i la política de "la puta i la ramoneta". "És bastant millor", ha dit en contraposició al procés que ha descrit com la "política del no-res". Montañola ha centrat bona part del seu discurs des dels Jardins Centrals de Barcelona en carregar contra l'independentisme, insistint que és "tot fum" i que "el procés s'ha acabat". "Catalunya avui és pitjor del que era fa uns anys", ha manifestat mentre lamentava "l'esquerranització" del país. El número u ha assegurat que els votants "orfes" són "majoria" a Catalunya". En aquest sentit, s'ha erigit en un partit "catalanista" que es presenta per defensar "els interessos de tots els catalans".

19:53 Tot a punt al recinte de Palo Alto de Barcelona per acollir el míting d’inici de campanya de Junts. S’hi han congregat els principals dirigents del partit, amb Laura Borràs i Jordi Turull al capdavant, per encetar la recta final cap al 23-J amb Míriam Nogueras com a candidata. Informa Oriol March.

19:31 Iceta inaugura la campanya del PSC parlant en llatí: "Victoria prope est"



El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, ha irromput a l'escenari d'inici de la campanya del PSC per les eleccions espanyoles amb una sorpresa: unes paraules en llatí. "Victoria prope est", ha dit, per després traduir-ho com a "la victòria és propera". Abans havia expressat una altra frase que, segons la seva traducció, vol dir: "Anuncio una gran alegria". Pletòric, acompanyat dels riures d'un Auditori Axa gairebé ple, ha continuat lloant la bona salut del socialisme a Catalunya i ha reivindicat el bon resultat que esperen el pròxim 23 de juliol.

19:31 Ovació a Salvador Illa, el gran absent del tret de sortida de la campanya del PSC per la graduació de la seva filla Els centenars de d’assistents a l’acte d’inici de campanya del PSC a Barcelona, a l’Auditori Axa, han ovacionat la gran absència d’aquest tret de sortida socialista, Salvador Illa. I ho han fet després que els dirigís un missatge enregistrat en vídeo en què explica que la seva aparició no ha estat possible per la graduació de la seva filla. Tot just després, el cap dels socialistes a Catalunya ha insistit que aquestes eleccions espanyoles són unes eleccions “de cruïlla” en què es decideix “entre la modernitat” o “el passat”.

19:25 Crits de "presidente, presidente" a l'arribada de Feijóo al míting de Castelldefels



El míting d'inici de campanya del PP ja ha començat, amb l'arribada d'Alberto Núñez Feijóo, a Castelldefels, on el partit ha aplegat alguns centenrs de persones, que han rebut el líder conservador amb crits de "presidente, presidente". Alejandro Fernández ha saludat Feijóo dient-li que "s'ha guanyat" estar al davant de les expectatives de cara al 23-J. Ha fet una crida a la mobilització i ha carregat contra els qui estan utilitzant "l'argument de la por" contra una possible victòria electoral del PP. Informa Pep Martí.

19:18 Maragall carrega contra Yolanda Díaz pel "no" al referèndum i fa una crida a la mobilització: "Votar és sinònim de força"



El candidat d'ERC al Senat, Joan Queralt, ha situat la democràcia, la justícia social i la independència com els tres punts que uneix el partit pel qual ha fitxat en aquestes eleccions. Li ha agafat el relleu Ernest Maragall, que ha carregat contra Yolanda Díaz pel "no" al referèndum, que segons el regidor de Barcelona és un "no a Catalunya". Maragall, que ha retret al PSC el pacte amb comuns i PP per "prendre" l'Ajuntament de Barcelona a Xavier Trias, ha assegurat que Barcelona no serà "submisa" i ha fet una crida a la mobilització. "Votar és sinònim de força i no fer-ho és sinònim de feblesa", ha dit. La tercera en intervenir ha estat la fins ara senadora, Ana Surra, que ha reivindicat l'escola catalana i la "diversitat" de Catalunya. Informa Bernat Surroca.

18:58 El PSC enceta una campanya pel 23-J amb el vent favorable i el lema "Endavant, Catalunya avança" La campanya del PSC per guanyar les eleccions espanyoles a Catalunya té l'objectiu de consolidar una victòria previsible i fer-la el més ambiciosa possible, davant els riscos que afronta el PSOE al conjunt de l'Estat. Per fer-ho, el tret de sortida té lloc a l'Auditori AXA -que ha tingut una bona entrada, però que no s'ha acabat d'omplir, d'inici- a la capital catalana, amb la cap de llista Meritxell Batet al capdavant d'un acte en què també hi participaran els ministres Miquel Iceta (número dos) i Raquel Sánchez (número tres) així com l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. Així, els socialistes inicien la campanya a Barcelona, abans d'iniciar una ruta que començarà a estendre's per l'àrea metropolitana barcelonina i seguirà buscant sumar escons a les àrees de Tarragona i Girona, especialment. L'absència del dia, Salvador Illa, que es perd l'acte per la graduació de la seva filla.



18:54 La plana major d'ERC fa costat a Rufián i Jordà en el tret de sortida de la campanya del 23-J



ERC ha donat el tret de sortida a la campanya de les eleccions del 23 de juliol en un acte aquest vespre al barri de Sants de Barcelona. La plana major del partit, amb Oriol Junqueras, Marta Rovira, Marta Vilalta i Pere Aragonès, ha fet costat als candidats republicans al Congrés i al Senat, amb Gabriel Rufián i Teresa Jordà com a figures destacades, així com els nous fitxatges de Francesc-Marc Àlvaro i Joan Queralt. Més d'un centenar de persones han assistit a l'acte, que ha comptat entre el públic amb l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell o el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. En aquestes eleccions, ERC sotmet a examen l'estratègia del diàleg que ha desplegat a Madrid i confia frenar la davallada patida a les municipals.

18:44 Eufòria i aplaudiments a l’acte d’inici de campanya del PSOE amb l’arribada de Pedro Sánchez: “Comença la remuntada!”. Informa Carme Rocamora des de Madrid.

18:37 Tot a punt a Castelldefels perquè comenci el míting d'inici de campanya amb Feijóo



Alberto Núñez Feijóo enceta campanya per a les eleccions del 23-J a Castelldefels, ciutat on el PP va recuperar l'alcaldia. "És el moment" és el lema que està concentrant militants i simpatitzants a tocar de l'Ajuntament i que resumeix bé els ànims que acumula el PP en aquest inici de campanya, amb gairebé tots els sondejos favorables. Feijóo intervindrà aquest vespre, junt amb Alejandro Fernández i Nacho Martín Blanco, cap de llista al Congrés per Barcelona. Informa Pep Martí

18:31 Quina duració té la campanya electoral d'aquestes eleccions?

La campanya electoral s'estendrà durant 15 dies, des del 7 fins al 21 de juliol, un període en el qual els diferents partits realitzaran esdeveniments i mítings arreu del país per sol·licitar el vot.