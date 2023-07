Gairebé el 10% de famílies no pot fer front a les despeses essencials, segons el Banc d'Espanya

Què entén el Banc d'Espanya per despeses essencials?

Elassegura queSi es tradueix en percentatges, és un 9% de la població, un 2% més respecte als últims càlculs. Aquesta és una dada extreta d'un informe que l'entitat ha publicat aquest mateix dijous amb relació a la situació financera de les famílies i les empreses. Les xifres revelen que, tot i que la societat va recuperant de mica en mica la seva renda i millora les ràtios de deute i riquesa,Un altre titular que es pot extreure del document és quei quan ho aconsegueixen, és en condicions més cares. Per tot plegat, cada cop un nombre més nombrós de persones a Espanya tenen serioses dificultats per arribar a final de mes. Per concretar encara més, aquest grup ha augmentat en 300.000 des que va començar la crisi econòmica derivada de la invasió russa d'Ucraïna.Per al Banc d'Espanya, despeses essencials són béns de primera necessitat com ara elsd'aigua, electricitat o telefonia, o directament. A això, també cal sumar-li el pagament deli el. El supervisor del sistema bancari al territori ha identificat un grup de llars que ha consideratsón totes aquelles persones que necessiten més d'un mes per pagar les seves factures i deutes sigui amb la seva renda o amb dipòsits. També l'ha xifrat: són 760.000 i representen més del 4% del total de nuclis familiars que apareixen en els últims càlculs de l'Institut Nacional d'Estadística (), 18,7 milions.Pel que fa al 20% de la societat que té menys renda, la sevadesprés de l'increment de la inflació i l'augment de tipus. En el grup de població que té una renda intermèdia, aquest tant per cent hauria passat del 44% al 49%, una xifra que salta del 52% al 60% si es té una hipoteca de tipus variable.Això sí, les dades proporcionades aquest migdia pel Banc d'Espanya no tenen en compte l'impacte positiu que han pogut tenir les ajudes i la sèrie de mesures que ha impulsat per combatre la inflació el govern espanyol. Tampoc s'ha quantificat la influència de l'augment de les pensions no contributives, l'entrada en vigor de l'Ingrés Mínim Vital () o l'aplicació dels bancs del codi de bones pràctiques per reestructurar deutes hipotecaris.

