Tot el que volies saber de Nacho Martín Blanco i ningú t'havia explicat

1. Els diaris on va fer de becari



2. La seva primera feina, en una escola de negocis



3. El seu "professor" de català, de Ciutadans



4. Els primers llibres que l'han influït



5. Lector d'Ortega



6. Un avantpassat afusellat per Queipo de Llano



7. En quina universitat catòlica imparteix classes?



8. La relació amb la religió



9. Quan va cridar "Hala Madrid!" al Parlament



10. Un supervivent que evita les trifulgues internes

(Barcelona, 1982), fins fa poques setmanesal Parlament, és quial Congrés en les eleccions espanyoles del 23-J. Martín Blanco ha estat el darrer fitxatge dels populars provinent de Ciutadans, dins d'un reguitzell de captacions que ha contribuït a fragilitzar l'estructura del gairebé difunt partit taronja.Martín Blanco és llicenciat eni de l'Administració per la Universitat de Barcelona i enper la Universitat Ramon Llull (on va tenir de professor, entre d'altres, l'escriptor i avui candidat d'ERC). Ha estat un dels rostres de Ciutadans en els darrers anys, com a portaveu del grup al Parlament. Però hi ha molts aspectes de la seva trajectòria menys coneguts. Aquí en teniu 10.El futur tertulià contra el procés va fer pràctiques de becari a La Vanguardia, l'ABC i El País. Va ser precisament a El País, l'any 2007, quan va fer un dels primers articles sobre el sobiranisme. Va ser una crònica arran d'un acte sobre la devolució dels. El jove periodista va parlar amb alguns dels assistents i, en un estil sobri, va copsar en el títol el fons que bategava en la reivindicació:La seva primera feina desvinculada de la política va ser a la, una de les principals escoles de negocis de l'estat espanyol. L'IESE és una creació de la Universitat de Navarra, en mans de l'Opus Dei. A partir d'aquí començaria a col·laborar en un seguit de mitjans de comunicació com a opinador i columnista.Nacho Martín té un català molt pulcre. Ell ho ha atribuït sempre, més enllà de la seva formació educativa, a la petjada del lingüista, qui li va fer perfeccionar el seu domini del català i li va descobrir alguns dels grans autors catalans, de Carles Riba a Josep Vicenç Foix. Curiosament, sembla que la influència de Toutain també es va plasmar en el terreny de la política, ja que va ser un dels fundadors i ideòlegs de Ciutadans.Quan a Nacho Martín Blanco se li pregunta per les primeres influències polítiques que va rebre sempre esmentai el seu clàssic La democràcia a Amèrica, una obra referencial del pensament liberal. També Sobre la llibertat, del britànic John Stuart Mill, exponent d'un liberalisme progressista en el context de l'Anglaterra del segle XIX.Un dels autors que apareix habitualment en els seus articles i en les entrevistes que se li fan és el filòsof espanyol José Ortega y Gasset. Segurament és qui més l'ha influït en la seva concepció d'Espanya i ja indica també una mentalitat castellanista a l'hora d'acostar-se a la realitat catalana. Ortega, autor d', va preconitzar larespecte al fet català, una manera d'admetre una incomprensió de fons respecte de la diferència però que ha creat molta escola en el pensament espanyol.En la memòria de la família de Nacho Martín Blanco hi ocupa un espai important la figura de. Metge prestigiós, va ser elegit diputat del PSOE en les eleccions de febrer del 1936, pocs mesos abans de la Guerra Civil. Estant a Còrdova en el moment d'esclatar l'aixecament militar contra la República, va participar en l'intent de fer front al cop d'estat, va ser detingut pels militars i fou afusellat l'agost del 1936.A laon fa classes d'Introducció a la Unió Europea i de Govern i Polítiques Públiques Locals. L'Abat Oliba és una institució de la Fundació San Pablo, fundada per l'Associació Catòlica de Propagandistes, històrica entitat del catolicisme conservador.El fet que faci classes en una universitat catòlica -o el seu vincle professional abans amb l'escola de negocis IESE- no vol dir que Nacho Martín sigui creient. Ell es defineix com a. Cita una màxima de Pascal que "convida a viure en tot cas com si Déu existís".El 10 de març del 2022, el portaveu de Ciutadans va protagonitzar una escena memorable. En una intervenció en la tribuna, sota la presidència de, en què va criticar un dels seus dimonis particulars, TV3, va acusar la televisió d'haver emès un documental molt crític amb el Reial Madrid i va fer una defensa apassionada de la, fundat per dos catalans, els germans Padrós. El moment va ser divertit i Nacho Martín Blanco va concloure la seva intervenció exclamant "Hala Madrid!".Per entendre l'actual cap de llista del PP per Barcelona s'ha de tenir present que sempre ha mantingut un perfil baix davant les moltes trifulgues internes que ha viscut Ciutadans. Partit que ha arrossegat, des de lael 2019, tota mena de fugides i transfuguismes, Nacho Martín Blanco va mostrar sempre una actitud aliena a les batalles internes, de les quals s'apartava curant-se en salut. Això va fer que fos una de les figures més respectades entre els dirigents del seu expartit i ha fet que el seu aterratge al PP hagi generat menys tensions de les esperables.

