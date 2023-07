Les infermeres de Catalunya reben de mitjana més d'una agressió al mes

El Consell General d’Infermeria () ha comptabilitzatEn un comunicat, l'ens ha apuntat que d'acord amb les dades del seu observatori d'agressions, el país ocupa la 13a posició del total de comunitats. En aquest sentit, ha assenyalat que aquesta mena de successos s'han disparat globalment., un 58,4% més que durant el 2021, quan se'n van detectar 1.629. L'ens atribueix aquest creixement a unadels professionals a l'hora de denunciar i al fet que hi ha més sensibilitat en el moment de registrar les dades per part dels diferents territoris.Per, Andalusia és la que ha registrat un nombre més gran d'aquests atacs, amb 728, seguida de Castella i Lleó (317), el País Basc (315), les Balears (268) i Galícia (188). Per contra, les regions que han notificat menys agressions són Ceuta (0), Extremadura (1), Melilla (3), Cantàbria (8), Canàries (11) i Catalunya (18).El president del Consell General d'Infermeria,, ha assegurat que "les infermeres i infermers d'Espanya s'enfronten cada dia a fer la feina amb una pressió assistencial brutal pel". Raya també ha apuntat que fan falta gairebé 100.000 infermeres per equiparar l'Estat amb la resta de veïns europeus. "Les infermeres no som responsables dels mals del sistema, de les demores a l'atenció, de la manca de recursos, de no poder atendre les seves expectatives", ha indicat.Per això, el president de les 336.000 infermeres espanyoles ha subratllat que “hi ha límits que no es poden traspassar perquè l'abnegació de les professionals no implica suportarni agressions”. Ha recordat que amb la violència, sigui verbal o física, la tolerància ha de ser zero. “o patir lesions, amenaces ni vexacions quan un simplement exerceix la seva tasca al seu lloc de feina. I menys quan la seva tasca consisteix a salvar vides, a cuidar la salut de les persones ”, ha considerat.Davant d'aquesta situació, des del CGEi han animat les infermeres a denunciar “qualsevol agressió”. Precisament per prevenir situacions violentes a la pràctica assistencial diària i per afrontar l'agressió en cas que es produeixi, el CGE presentava el mes de febrer passat un pla integral, fet en col·laboració amb la policia espanyola.En ell, s'inclou un, impartit per l’Institut Superior de Formació Sanitària de 20 hores de durada, en col·laboració amb l’equip d’interlocutor policial sanitari, del qual ja s'han beneficiat gairebé 3.000 col·legiats a tot l'Estat.

