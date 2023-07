Ibai Llanos, el secret i la pressió per ser el líder d'una generació

"Però qui és Ibai Llanos, qui es creu que és?"

Encara que no ho sembli, no és el que més seguidors té.. Però ningú entén ja les plataformes o l'streaming sense Ibai Llanos. Cap creador de contingut, per més gran que sigui, imagina ara el panorama de la creació de contingut sense la influència del basc. La seva figura ha quedat completament consolidada després de La Velada del Año 3 que va omplir el Cívitasi va tornar a rebentar internet amb 3,4 milions d'usuaris en directe. Ja havia quedat clar que ell era una figura cabdal per a desenes de milions d'adolescents i joves a tot el planeta. Ara bé,Per què és tan important el que va passar dissabte i quina repercussió té de cara al futur?és el paradigma de figura d'internet estimada per a molts. Comença a fer-se conegut a partir dels videojocs competitius, els eSports, quan l'empresa catalana LVP (ara propietat de Mediapro)Oposita al lloc de feina amb el seu millor amic de la infància,, de qui mai més tornarà a separar-se. És una dada clau per entendre l'ecosistema que envolta Llanos. A partir d'aquí l'ascens és meteòric. De ser conegut només en l'apartat dels videojocs salta a les xarxes socials gràcies al seu carisma i al seu humor.Gairebé de manera simultània comencen a funcionar els seus directes a Twitch, on ja fa temps que navega i crea sinergies amb molts altres creadors, especialment aquells que participen del LoL.que s'enganxen per la seva manera d'expressar-se, la seva naturalitat i la sinceritat."És que jo soc molt passional", ha repetit més d'una vegada en directe. Serà un mantra que l'acompanyarà en el seu futur més exitós (i també en la majoria dels seus problemes posteriors).-en el que inclou els seus amics, que l'acompanyen- el fa catapultar més a la fama i llavors comença el seu projecte en solitari on germinen els seus fills:(ara dins la Kings League), les entrevistes de. La seva repercussió no faria més que créixer.Eren les paraules, despectives, d'un periodista argentí que malparlava del fet que Llanos tingués la capacitat d'entrevistar-se amb jugadors de primer nivell com elo fins i tot. La rebequeria de Gustavo López és simptomàtica del que ha generat l'impacte de l'streamer basc en els mitjans tradicionals. Mítica és l'entrevista que li van fer a la COPE fa només quatre anys. En aquest període de temps s'ho ha cruspit tot el panorama audiovisual digital a escala estatal, s'ha endut les audiències més joves i arrossega grans figures mediàtiques al seu terreny.Un fet singular del món dels streamers que no comparteix tant la televisió, molt més articulada en competència i lluita ferotge pel share, és la sinergia entre creadors de contingut. Els més importants de tot el panorama -ara mateixsaben crear contingut entre ells, col·laborar en grans esdeveniments i crear grups satèl·lits al seu voltant amb més streamers o youtubers. La qüestió, però, és que la Velada ja ha anat molt més enllà.Pràcticament,. No s'ho vol prendre ningú i només cal veure la llista de convidats que van passar per la catifa vermella al Cívitas Metropolitano.Perquè és el més professional. És la persona que ha entès que a través de les eines que ell domina -el carisma, la comunicació, la gestió i les ganes de fer, literalment, qualsevol cosa que es proposi- està assolint tots els seus objectius.(que li atorguen un poder econòmic bestial, que suposa un aval immens per als patrocinadors que arriben després), genera poder mediàtic i poder econòmic.-tothom recorda que opinava sobre els que marxaven a Andorra per no tributar a Espanya - o els missatges que envia als seus seguidors més joves l'han erigit en una figura líder pel panorama digital. Encara que ell no ho vulgui, la bandera la porta a les mans. Encara que no sigui la persona amb més seguidors i amb més subscriptors. Els polítics no saben citar a. Citen a Ibai. La demostració de mobilització dedel poder que ha aglutinat el basc.Volia ser propietari d'un equip d'eSports perquè ell va iniciar el seu camí treballant en aquest sector? L'aconsegueix. Vol fer esdeveniments amb una producció televisiva que fa caure qualsevol d'esquenes?Tot plegat comporta una pressió com mai cap influencer, creador o streamer ha tingut mai a escala estatal.al voltant de la seva figura per la fama adquirida, canvis d'actituds i la permissivitat cap a personalitats molt criticades del panorama digital (), Llanos no defuig la crítica i l'entoma en directe. Com un cometa a tota velocitat, el seu estrellat no té sostre. I ell està decidit a superar tots els rècords que li passin per davant. Fins que, com ell ha dit diverses vegades, ho enviï tot a prendre pel sac.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola