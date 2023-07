Sumar enterra el referèndum per a Catalunya que defensaven Podem i els comuns

Ni, ni dret a l'. Dues de les propostes clau en matèria sobiranista que fins ara havia recollit Podem i l'espai dels comuns han quedat definitivament enterrades amb, el nou espai a l'esquerra del PSOE liderat per. En aquestes últimes setmanes, contradient en públic fins i tot les declaracions dels comuns , Sumar ja havia deixat ben clar que el referèndum no estaria recollit explícitament. Finalment, el programa, presentat aquest dijous migdia a l'espai Larra de Madrid pel cap de campanya,, es limita a recollir una defensa inequívoca de la taula de diàleg, i que només l'sigui votat per la ciutadania catalana. En paral·lel a la presentació del programa, aquest matí en una entrevista a Telecinco, Díaz ha volgut subratllar explícitament que el referèndum no està a l'ordre del dia de la mesa de negociació entre Catalunya i Espanya.El programa, de 202 pàgines, dedica exactament, en un apartat sobre "model territorial". El títol del punt que afecta el conflicte català és "impuls d'una taula de diàleg entre el govern de l'Estat i la Generalitat", i valora que la relació entre ambdues administracions ha millorat "notablement" gràcies a la política del diàleg i la. "És necessarientre les institucions de la Generalitat i de l'Estat per al ple desenvolupament de l'autogovern", afegeix el text, que també apunta com a horitzó que Espanya ha d'avançar "cap al ple reconeixement del seu caràcter plurinacional".La proposta també inclou "avançar cap a un" entre Catalunya i l'Estat, mitjançant el diàleg, la negociació i l'acord, amb un diàleg bilateral. Al mateix temps, defensen impulsar "tots els espais de negociació bilateral" que recull l'Estatut de Catalunya, i tots els espais "multilaterals" que han de funcionar de forma "regular".

L'evolució del referèndum al programa

Quina ha estat, però, l'evolució en la defensa del referèndum de l'espai dels hereus del 15-M? Elde l'anyincorporava específicament l'aposta per un referèndum: "La gestió viable del conflicte a Catalunya implica construir un procés de reconciliació que permeti el diàleg i arribar a acords. Apostem per unen el qual Podem defensi un nou encaix per Catalunya a Espanya". En Comú Podem, llavors liderat per, anava més enllà i recollia explícitament el "". Però aquest dret es va veure diluït poc després, al programa de les eleccions catalanes del 14-F, amb Jéssica Albiach com a cap de llista. Concretament, ara fa dos anys, en el programa dels comuns es recollia que la seva aposta transitava per "acordar un procediment que permetia la ciutadania sobre el futur polític i reguli el referèndum". És a dir, l'aposta per la taula de diàleg per definir les regles del joc.Havia de sortir la paraula referèndum, enguany, al programa? Els comuns, ara fa unes setmanes, van assegurar que així seria. "En el referèndum estem. Catalunya ha de votar el seu futur. Formarà part del nostre programa electoral", va remarcar la candidata,, en un acte de presentació de la llista. El mateix dia i poc després, però, fonts de Sumar van sortir a matisar les seves paraules, i van precisar que recollirien com a punt programàtic "unaper a la ratificació d'un acord entre Catalunya i la resta de l'Estat que sorgeixi de la taula de diàleg".A hores d'ara encara falta conèixer com serà el programa específic dels comuns per aquest 2023: es farà públic entre aquest vespre i demà al matí. Fonts de la formació especifiquen a Nació que la proposta territorial de Sumar està "menys desenvolupada", i que és cada territori l'encarregat de desplegar la lletra petita. En aquest sentit, el programa dels comuns asseguren que inclourà el, i també el dret a decidir. "Sumar l'assumeix tal com nosaltres diguem", especifiquen. Contràriament, en els últims dies fonts de Sumar havien assegurat que el programa de Catalunya en matèria del conflicte polític seria exactament igual que el nacional.Aquest matí mateix, en una entrevista a El Programa de Ana Rosa, Díaz ja ha avançat com seria el document estratègic: ha insistit que la seva aposta és la, i que en aquesta no hi és el referèndum a l'ordre del dia, malgrat que el Govern, representat a la taula mitjançant ERC, insisteixi en aquesta petició i en l'amnistia. De fet, són dues peticions que els republicans porten al seu programa per a les eleccions generals , i que situen com a exigència a canvi d'investir Sánchez. La líder de Sumar, però, manté la idea que allò que s'ha de fer és dialogar per trobar un "millor encaix" entre Catalunya i Espanya.

