La CUP aspira a consolidar-se al Congrés per fer front a les «males polítiques» del PSOE

Capitalitzar el descontentament i la desorientació

Lava haver d'accelerar el debat intern per decidir si participava o no a les eleccions espanyoles. La militància anticapitalista va acordar presentar candidatura ambal capdavant, els mateixos noms que han representat el partit aquests últims quatre anys al Congrés. Un cop presa la decisió, la CUP ha engegat la maquinària amb l'objectiu de consolidar-se a la cambra espanyola -i, si pot ser, sumar el tercer diputat a Girona- en un context d'ascens de l'extrema dreta i descontentament independentista. Aquest dijous, els cupaires han arrencat la campanya al barri d'Horta, amb els principals candidats i una encartellada amb el missatge de campanya: "Plantem cara".Botran ha situat la CUP com el vot per plantar cara al Congrés en defensa de la llengua, el repartiment de la riquesa, la transició ecològica, del feminisme, de les persones migrades i del col·lectiu LGTBI. El candidat cupaire ha fet una crida a confrontar les "males polítiques" del PSOE que són "un perill pel clima, la llengua i els drets socials". "expressa un negacionisme climàtic que el posa al nivell de PP i Vox", ha dit, i ha advertit que arribar acords amb el PSC suposa acceptar un tipus de polítiques perjudicials del país. "S'ha de fer front a les males polítiques amb la independència i no arribant a acords per un model de país obsolet", ha afirmat. La número 2 per Barcelona,, ha carregat també contra els socialistes i ha dit que només serveix per "posposar" el feixisme.A les darreres eleccions, el 2019, poc després de la sentència del procés i les protestes als carrers, la CUP va irrompre per primera vegada al Congrés amb dos diputats. Ara, l'aposta del partit passa per treure un diputat a, que se sumi als dos que esperen mantenir a Barcelona. Per això han situat a la demarcació un nom fort, el de Mireia Vehí, exdiputada al Parlament i cara visible al Congrés aquests últims anys. Fa quatre anys, els cupaires es van quedar a 2.000 vots dels comuns i no van obtenir representació i ara volen mirar de revertir-ho amb l'aposta per Vehí, que intentarà pujar a l'onada del partit a les comarques gironines, on el passat 28 de maig va signar els millors resultats i ostenta l'alcaldia de Girona amb. Paral·lelament, Botran i Vega tenen el repte d'igualar resultats a la demarcació de Barcelona.El moment és diferent de fa quatre anys. No hi ha manifestacions al carrer ni líders independentistes a la presó i entre les bases hi ha cert descontentament per la gestió dels fets de 2017. La CUP confia capitalitzar aquest malestar amb ERC i Junts i esquivar el fantasma de l'abstenció, promogut per alguns sectors de l'independentisme. Alhora, en els darrers dies també ha posat Sumar i els comuns al punt de mira, per la renúncia explícita al referèndum i el centralisme exhibit per la nova formació que lidera Yolanda Díaz.El cap de llista ha lamentat "el pas enrere importantíssim" que han fet elsamb la decisió d'integrar-se a, un projecte que ha definit com a més centralista i que els ha obligat a "esborrar" el referèndum que havien defensat i que els va permetre guanyar dues eleccions espanyoles a Catalunya. "Díaz enterra l'autodeterminació, una de les banderes de Podem quan es va presentar com a impugnació del règim del 78", ha recordat Botran.

