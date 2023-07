Els 10 aliments que t'ajudaran a dormir millor

Arriben els mesos més calorosos de l'estiu i cada vegada serà més difícil dormir bé a la nit, més encara si d'entrada ja es tenen problemes o trastorns del son, com ara insomni i apnees. Per això, hi ha tota una sèrie d'aliments que poden ajudar a agafar el son més fàcilment. Amb tot, cal tenir en compte que cuidar l'alimentació i tenir bons hàbits és la base per aconseguir el benestar del dia a dia.



1. Cireres

font natural de melatonina, una hormona que ajuda a regular la qualitat, la durada i el cicle del son. A més a més, també tenen antioxidants amb propietats antiinflamatòries i un índex glucèmic baix, de manera que també ajuden a abaixar els nivells de colesterol dolent. Per tant, en general contribueixen a tenir un bon sistema immunitari. Cireres Foto: Cedida Una de les fruites més reclamades de la temporada d'estiu i de les més saludables que hi ha. Poca gent sap que les cireres són una, una hormona que ajuda a regular la qualitat, la durada i el cicle del son. A més a més, també tenenamb propietats antiinflamatòries i un índex glucèmic baix, de manera que també ajuden a. Per tant, en general contribueixen a tenir un bon sistema immunitari.

2. Plàtans

Són coneguts per la gran quantitat de magnesi i potassi que contenen. Aquests dos minerals tenen la capacitat de relaxar els músculs i els nervis, cosa indispensable per dormir bé. A part, són rics en vitamina B6, que serveix per convertir el triptòfan en serotonina, un neurotransmissor que controla les emocions i l'ànim. I això no és tot, el plàtan és la fruita més versàtil, ja que ve de gust a tota hora i no és necessari cap estri per pelar-lo.

Platàns Foto: Cedida

3. Kiwis

Coneguts popularment per ser el remei imbatible contra el restrenyiment. Ara bé, també tenen un alt contingut en serotonina, vitamina C i antioxidants, cosa que els converteix en un dels aliments més saludables per millorar la qualitat del son. Més beneficis i propietats d'aquesta fruita són l'àcid fòlic, la fibra i l'actinídia, entre d'altres.

Kiwis Foto: Cedida



4. Ametlles

La fruita seca més recomanada pels experts en nutrició. Són riques en triptòfan, un aminoàcid vital per a la síntesi de les proteïnes i precursor de la serotonina i la melatonina, els reguladors del cicle del son. També destaquen per l'alt contingut en vitamina E i calci. Cal recordar que les ametlles són a la llista de greixos saludables.

Ametlles. Foto: Cedida

5. Infusió de camamilla

Gairebé tothom s'ha fet una camamilla quan ha tingut problemes gastrointestinals. Aquesta herba, però, també té propietats relaxants i sedants. El moment ideal per fer-se una infusió és abans d'anar a dormir, ja que proporciona calma i tranquil·litat. Això, sumat als alts components en apigenina que té, dona com a resultat la reducció de l'ansietat i la incentivació del son.



Una infusió de camamilla. Foto: Europa Press

6. Llet

El calci és la propietat més coneguda de la llet. Se sap que aquest mineral és bo per als ossos i les articulacions, però també és un altre dels aliments que conté triptòfan, l'aminoàcid essencial per produir melatonina. A més a més, a qui no reconforta un bon got de llet calenta abans d'anar a dormir? Sens dubte, un efecte relaxant que prepara el cos per descansar.

Un got de llet. Foto: Pixabay

7. Civada

Avui dia la beguda de civada han anat guanyant terreny com a substituta de la llet. Ningú no dubta que és una font indiscutible de fibra, però també és important saber que és rica en melatonina i triptòfan. Aquesta combinació fa que els nivells de sucre es mantinguin en equilibri durant la nit i que la qualitat del son sigui millor.

Civada Foto: Cedida

8. Gall d'indi

Gall d'indi Foto: Cedida



9. Salmó

És conegut per ser el tipus de carn més saludable que hi ha actualment, atès que és una. Aquest aliment també té alts nivells dei afavoreix la sensació de son. Per tant, si el que es busca és un plat que aporti energia sense alterar el cicle del son, aquest és l'ideal.

L'aliment estrella si es necessita omega-3, un greix saludable que té nombrosos beneficis per a la salut. Enforteix les neurones i redueix l'estrès i l'ansietat, dos factors que poden ser perjudicials per al cicle del son si no es tracten. Entre la resta de propietats del salmó destaca la vitamina B6, indispensable per produir l'hormona del son, la melatonina.

Un tros de salmó. Foto: Europa Press

10. Espinacs

Espinacs. Foto: Manel Baxerias

Una font deexcel·lent. Són vegetals que tenen un paper important a l'hora de relaxar els músculs, calmar el sistema nerviós i regular els nivells de neurotransmissors al cervell. Els nivells de vitamina C i l'àcid fòlic que contenen, juntament amb el magnesi i el ferro,, dos aspectes clau per dormir bé.A part dels beneficis que poden aportar aquests aliments, també cal recordar que és importanti cuinar plats que siguin fàcils de digerir. D'altra banda, també és importantcom ara el te, el cafè i els refrescos,, com ara la brioixeria industrial i el menjar ràpid. Tot això és vital per tenir una dieta saludable i poder viure bé. Altressón no picar entre hores, sopar almenys dues hores abans d'anar a dormir i fer entre cinc i tres àpats al dia.

