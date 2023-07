Puigdemont alerta dels riscos de l'abstenció el 23-J: «No veig així el camí de la independència»

Crítiques a les paraules de Ponastí

L'eurodiputat de Junts i expresident de la Generalitat,, ha mostrat contundènciade cara a les eleccions espanyoles del 23 de juliol. En una entrevista a El Món a RAC1 des de Waterloo, ha assegurat que "no entén" els missatges en aquesta direcció. "", ha deixat clar. És més, ha anat més enllà i ha afirmat que per tal de mesurar el grau de descontentament dels votants independentistes "cal fer-ho a través d'altres canals".Entrant en matèria dels possibles resultats dels comicis espanyols, Puigdemont ha defensat que des de Junts i les forces independentistes no haurien de donar suport ni a. ""Allò que és pragmàtic avui és la confrontació. Vol dir que no podem posar-li les coses fàcils a l'Estat perquè ens atorguin quatre molles que després no compliran", ha assegurat, com a estratègia de les formacions independentistes.Sobre si es tornarà a presentar a les pròximes eleccions europees,Carles Puigdemont també ha respost amb contundència les declaracions que va fer ahir dijous Clara Ponsatí després de la sentència del TGUE, que tombava les immunitats de tots dos eurodiputats i la de Toni Comín.L'eurodiputat ha recordat que Ponsatí "és eurodiputada gràcies a l'estratègia que ella critica" i ha reconegut que no sabia del contingut del seu dur discurs "fins que el va veure en directe". L'expresident de la Generalitat ha assegurat que en gran part no està d'acord amb ella "ni amb el to ni el fons ni en la forma ni el moment".

​

