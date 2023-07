Investiguen els identificats en la protesta contra la monarquia per un delicte de desobediència

Elsinvestiguen els quatre identificats en la manifestacióa Caldes de Malavella (Selva). Els quatre investigats van passar més enllà de la zona delimitada pels Mossos i van travessar l'amb el risc que suposa i sense armilla reflectant per un delicte de desobediència i un altre contra la seguretat del trànsit. Per aquests fets, els Mossos han obert una investigació per un delicte dei una altra per un delicte contra la, respectivament. Els quatre manifestants van ser interceptats, però no se'ls va detenir.La concentració en rebuig dels premisva aplegar mig miler de manifestants i va arrencar a quarts de set de la tarda des del centre de Caldes. A la marxa hi van participar diputats delde diferents partits, entre els quals el cupaire, els deFrancesc de Dalmases i Marta Madrenas a més de l'exconsellera d'Acció Climàtica i candidata al Congrés per. Durant la manifestació van sentir-se crits en contra de la monarquia espanyola i també contra els Mossos d'Esquadra.Els fets que han provocat la investigació van començar quan la concentració van dividir-se enamb la intenció de despistar els Mossos i poder entrar al cordó de seguretat. Un es va endinsar, mentre queQuan aquest darrer grup va arribar a mig quilòmetre de l'A-2 una trentena d'agents de laels van aturar. L'altra meitat de manifestants, però, van seguir per mig al bosc fins a arribar a l'autovia on van trobar-se més agents dels Mossos i van començar el joc del gat i la rata entre uns i altres.

