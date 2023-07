Registren el domicili del president del PSG per ordre judicial

Dimecres intens al. Mentre ahir a la tarda els focus estaven pendents de la presentació decom a nou entrenador del club parisenc,estava pendent de les autoritats, que estaven. La inspecció va fer endarrerir diverses hores la conferència de premsa per explicar els detalls del fitxatge i suposa un pas més en la investigació oberta arran de la denúncia d'un lobbista per haver estatLava rebre Al Kelaïfi ai li van comunicar el registre al president del PSG, que va cooperar amb les autoritats en tot moment, segons va traslladar un portaveu a France Info.El procediment judicial investiga el cas de Tayeb Benabaderrahmane, un empresari francoargelí, que va denunciaren relació a unsque podrien contenirpel club francès.En aquell moment, l'empresari estava contractat com a consultor pels i vivia a Doha des del juny del 2019.Aquest abril, els advocats d'Al Kelaïfi van anunciar la intenció de denunciar l'empresari per un presumpte delicte de difamació.

