Troben decapitat i desmembrat una jove promesa del futbol en un riu del Brasil

Commoció al Brasil . La jove promesa del futbol del país,, de 19 anys, ha estat trobat mort en un riu de la localitat de Sete Quedes, a l'estat de Mato Grosso. La policia ha localitzat el seu cos, l'han pogut identificar gràcies a un tatuatge. Segons les autoritats, l'últim cop que va ser vist va ser en una festa amb amics el 25 de juny, d'on va desaparèixer misteriosament.Ara, el cos de seguretat se centra a aprofundir en ladels fets i acabar de trobar les parts del cos del futbolista que falten, com ara el cap. De moment, només s'ha pogut recuperar el maluc, el tors i la cuixa. L'àrea de recerca, segons ha confirmat la cap de la Policia Civil,, és el mateix riu i els seus voltants.Després de la festa de la nit en què va desaparèixer, el nucli més proper de Skulny el van acompanyar fins a casa de la seva parella, també al municipi de Sete Quedes, molt prop de laAquella mateixa matinada la jove promesa va parlar també amb la seva àvia, amb qui vivia. Ara, la dona ha assegurat als agents que no va notar res estrany.L'endemà que li perdessin el rastre, dilluns passat, la seva mare va denunciar la seva desaparició. "El van trobar mort al riu Iguatemi, el van esquarterar., Déu meu. El meu fill era un bon noi", ha dit la progenitora, Eliana Skulny, en declaracions als mitjans de comunicació. Aquesta mateixa setmana,, la identitat del qual no ha transcendit.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola