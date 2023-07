Els succionadors de clítoris no són tan beneficiosos com ens pensàvem

L'orgasme ràpid, contraproduent per al cos

Els succionadors i la falsa percepció de plaer

Lesde mica en micai, per això, cada vegada hi had'aquesta mena d'aparells. Un dels que han guanyat més fama els últims anys són els anomenats. Fins ara s'havia dit que eli laque proporcionen són, però diversoshan alertat aquesta setmana quecom ens pensàvem.Els succionadors de clítoris destaquen, precisament, per la precisió i rapidesa a l'hora d'arribar a l'orgasme. Però ponents del cursde lahan assenyalat aquest dimarts que aquest avantatge es pot convertir en contraproduent, ja que té efectes adversos.Concretament,especialitzada en l', ha explicat que "els succionadors de clítoris fan que s'arribi a l'" i ha advertit que, "si s'aconsegueix un orgasme tan aviat,. Per això, Pérez Castro no recomana aquesta mena d'aparells.Aquesta mena de joguines sexuals provoquen una, especialment visuals i tàctils, que també permeten arribar a l'orgasme, segons ha indicat la fisioterapeuta especialitzada en fisiosexologia.En aquest sentit, també destaca que laté com a objectiu "per tornar a aconseguir el plaer". Per tant, quan experts en aquesta matèria detecten un trastorn sexual, aposten per "buscarfent servir eines per recuperar sensacions, jugant amb l'estimulació amb olis o provant posicions que augmentin el plaer", detalla Pérez Castro.Així doncs, si el que es vol és arribar a l', la recomanació dels experts és substituir aquesta mena de joguines sexuals per mètodes que es basin en el, és a dir, la vista, l'oïda, el tacte, el gust i l'olfacte.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola