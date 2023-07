Mor als 48 anys la cantant i veu de «Mulan» Coco Lee, a causa de les ferides després de suïcidar-se

. La cantant nord-americana d'origen hongkonguèsha mort aquest dimecres. Segons ha explicat la seva mateixa família a través de les xarxes socials, la que també va ser actriu i veu de la famosa guerrera xinesaal film d'animació depatia una profunda depressió des de feia anys.Lee va ser la primera artista amb aquest origen en actuar en una cerimònia dels Oscars. Ho va fer l'any 2000, quan va interpretar el temaque formava part de la banda sonora de Tigre i Drac d'Ang Lee. L'actriu i cantant va intentar prendre's la vida diumenge passat iLa seva mort ha commocionat, on era molt coneguda, tant pels seus papers interpretatius en pel·lícules i sèries, com també per la seva carrera musical, on va triomfar molt en el mercat asiàtic.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola