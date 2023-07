Puigdemont carrega contra Ponsatí: «És eurodiputada gràcies a l’estratègia que ella critica»

El possible retorn de Puigdemont a Catalunya

L'abstenció i les eleccions del 23-J

Què passa si hi ha noves euroordres? Situats en l'escenari de noves euroordres, i assumint que no cal un nou suplicatori, començaria un nou procediment a Bèlgica, on els exiliats tenen bones experiències. Va ser la justícia belga qui va desestimar, ja fa anys, l'extradició de Lluís Puig, i qui sempre ha optat per deixar en llibertat Puigdemont quan ha comparegut davant dels jutges. Les noves euroordres ja no serien per sedició -delicte desconegut per les autoritats belgues-, sinó per malversació.



De tota manera, unes noves euroordres s'hauran d'interpretar d'acord amb la sentència del mes de gener passat sobre les prejudicials de Pablo Llarena, que defineix un terreny de joc on els independentistes tenen elements per defensar-se. En tot cas, una resolució sobre aquesta qüestió trigaria mesos i no seria ràpida.



Un altre element a tenir en compte és que la sentència del TGUE no és ferma, i difícilment la justícia belga farà cap moviment fins que el TJUE no la ratifiqui. La defensa veu "escletxes" per on intentar revertir la situació a l'última instància de la justícia europea. Sovint, el TJUE avala les sentències del TGUE, però també és cert que en el cas dels eurodiputats quan han perdut al TGUE han acabat guanyant, o millorant la situació, al TJUE. Aquesta serà l'última oportunitat de recuperar la immunitat plena, però els terminis fan preveure que la sentència arribarà o bé quan hagi acabat la legislatura europea i Puigdemont, Comín i Ponsatí ja no siguin eurodiputats, o bé quan aquesta estigui a punt d'acabar.



ha respost amb contundència les declaracions que va fer ahir dijous després de la sentència del TGUE , que tombava les immunitats de tots dos eurodiputats i la de. En una entrevista a RAC1," i ha reconegut que no sabia del contingut del seu dur discurs "fins que el va veure en directe". L'expresident de la Generalitat ha assegurat que en gran part no està d'acord amb ella "ni amb el to ni el fons ni en la forma ni el moment".que retrata una "fugida d'estudi". "La persecució judicial de l'independentisme no s'acabarà fins que no siguem un estat independent. No hi ha cap acord amb cap partit espanyol que no sigui, en el fons, una rendició. Prou ficcions", va indicar per desmentir que amb les "tàctiques judicials" no n'hi ha prou per "alliberar el país". Pel que fa a la sentència del TGUE,"Europa no és la primera vegada que ens diu que no.Fins ara, amb encerts o amb desencerts, hem aconseguit tirar endavant l'estratègia", ha explicat, després d'afirmar que presentaran un recurs a instàncies judicials europees que obrirà un camí de vuit mesos fins a rebre la notícia final sobre la seva immunitat.Puigdemont considera que, segons el que va dir el mateix magistrat, "hi haurà una quarta, serà nova, però hi haurà una altra contra nosaltres".Pel que fa a les paraules de l'eurodiputat de Ciutadans i president del Comitè d'Afers Jurídics (JURI) del Parlament Europeu,, que va assegurar que Comín, Puigdemont i Ponsatí ", l'expresident del Govern ha ironitzat sobre si el membre de Ciutadans "ha de ser realment la persona que garantirà els seus drets"."El meu exili és. Jo vaig decidir continuar amb la meva feina. No he volgut exposar mai al públic el que representa, ni el dolor familiar", ha carregat.Preguntat, ell mateix ha admès que "tornar o no tornar no té per què solucionar el conflicte". "Pot ajudar. Hem de tornar a canviar de via. No es podrà fer ni amb indults ni reformes. Es fa amb amnistia. Però no el resoldrà. Es resol amb dues vies: una negociació als alts nivells amb l'estat espanyol o una confrontació democràtica, no violenta", ha assegurat des dels micròfons de RAC1.Contundent,"Ni que m'ofereixin estar un mes a la presó. Jo no he vingut aquí a evitar la presó o a buscar una resolució personal meva.", ha explicat, recordant els emissaris del PSOE que van venir a oferir-li certs pactes per tornar a l'estat espanyol, ser empresonat i després rebre l'indult. Ell mateix ha admès que és conscient que existeix el risc quePuigdemont tambéper a les eleccions espanyoles del 23 de juliol. "No veig el camí de la independència a través de l'abstenció. Jo que no puc votar voldria votar.Si cal mesurar el grau de descontentament que ho facin per altres canals". Ara bé, pel que fa als possibles resultats al Congrés dels Diputats, ha defensat quehan de rebre el suport de Junts.. Algú pot confiar en la paraula de Sánchez quatre anys després?", ha reblat.perquè ens atorguin quatre molles que després no compliran", ha assegurat, com a estratègia de les formacions independentistes. Sobre si es tornarà a presentar a les pròximes eleccions europees, Puigdemont ha afirmat que si la decisió l'hagués de prendre ara seria afirmativa.

