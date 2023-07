Notícies més destacades del 5 de juliol de 2023

19:20 Espai CiU-PDECat fa honor a Jordi Pujol amb "Ara toca" com a lema pel 23-J



Espai CiU-PDECat s'ha apoderat de la cèlebre frase de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, "Ara no toca" pel seu lema de campanya a les eleccions del 23-J. De fet, la formació ha escollit la versió "Ara toca" per reivindicar que "cal passar pàgina" i "obrir una nova etapa des del catalanisme que representi els catalans orfes". Així ho ha anunciat el cap de llista de la formació, Roger Montañola, que també ha defensat que "el procés s'ha acabat i no es pot continuar enquistat en aquesta fase". D'altra banda, Montañola ha criticat que a les enquestes del CIS no s'hagi preguntat per la seva formació, sinó únicament per "l'espai Junts". "És impossible sortir en unes enquestes si no pregunten per tu", ha reblat.

17:26 Luis Enrique, nou entrenador del PSG



Luis Enrique ja té nova banqueta. Serà la del Parc dels Prínceps, a París, on capitanejarà el projecte multimilionari del PSG. L'entrenador asturià arriba després de l'etapa a la selecció espanyola per posar ordre en un club en crisi per la manca de títols a Europa i la incertesa entorn el futur de la seva estrella, Kilian Mbappé, a qui es relaciona estretament amb el Reial Madrid.

16:54 Rajoy critica la presència mediàtica de Sánchez: "Vol recuperar en mitja hora el no haver fet res aquests anys"



L'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha considerat que amb la creixent presència mediàtica d'aquestes últimes setmanes, l'actual president de l'executiu, Pedro Sánchez, té la intenció de "recuperar en mitja hora" el "no haver fet res" durant aquests anys a la Moncloa, la qual cosa en la seva opinió transmet la sensació de "mal estudiant".

16:48 Brussel·les demana que el govern que surti del 23-J renovi el Poder Judicial "amb caràcter prioritari"



La Comissió Europea ha avisat de nou aquest dimecres a l'Estat que és una "prioritat" que desbloquegi la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) alhora que ha exigit que "immediatament després" d'aquesta renovació, que s'haurà d'efectuar després del 23-J, s'iniciï la reforma que permeti que els següents nomenaments d'aquest òrgan de govern el realitzin els mateixos jutges, en línia amb els estàndards europeus.



14:19 La Comissió de la Dignitat recorrerà a l’Audiència Nacional si no es completa el retorn dels "Papers de Salamanca"



La Comissió de la Dignitat recorrerà a l’Audiència Nacional si no es completa el retorn de la totalitat dels "Papers de Salamanca". Així ho ha expressat el president de l’entitat, Josep Cruanyes, que també ha reivindicat que la llei de retorn d’aquests documents (L21/2005) fa més de disset anys que es va aprovar. Actualment, falten per retornar un 5% de la totalitat dels documents, que pertanyen a 47 ajuntaments catalans. Per això, l’entitat ha denunciat la inactivitat del Ministeri de Cultura, a qui donen tres mesos per completar el procés i retornar els documents. "No té cap sentit i és una qüestió de dignitat institucional", s'han queixat.

13:50 Zapatero carrega contra Feijóo per voler recuperar el delicte de sedició: "Vol allunyar-se de la convivència entre tots els espanyols"



L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero ha carregat aquest dimecres contra la proposta del candidat del PP a les eleccions generals, Alberto Núñez Feijóo, de recuperar el delicte de sedició derogat per l'executiu de Pedro Sánchez. Així ha assenyalat que el projecte de la dreta cerca "allunyar-se del que ha de ser una convivència entre tots els espanyols".

12:16 Desenes de pagesos i tractors catalans ocupen el centre de Madrid per reclamar mesures "concretes" per fer front a la sequera



Més de 200 pagesos d'arreu de Catalunya es manifesten aquest dimecres al centre de Madrid i al Ministeri d'Agricultura per reclamar mesures "suficients i concretes" per fer front a la sequera. Desenes d'ells han arribat fins a la capital espanyola a través d'una marxa pagesa que es va iniciar dilluns matí a la plaça del Vi de Girona. Unió de Pagesos denuncia en un comunicat que el Ministeri d’Agricultura no ha donat resposta a les demandes de la pagesia: "La proposta del ministre Luís Planas, feta l’11 de maig, no és proporcionada a l’abast territorial i sectorial de les conseqüències de la sequera que s’ha viscut els darrers mesos". Informa Carme Rocamora. #MarxaPagesaSequera#TractoradaMadrid#MarchaDeLaSequia

🚜Reclamem mesures suficients i concretes✊🏼

☑️Compensació de les pèrdues de collita i d'arbres

☑️Exempció quotes de reg

☑️Adeqüació mòduls IRPF

☑️Exempció quotes del RETA agrari per un any pic.twitter.com/c6OxbBWzL5 — Unió de Pagesos (@uniopagesos) July 5, 2023

11:48 García-Page respon al missatge de Feijóo als barons: "No fiarem la nostra autonomia a interessos d'un altre partit"



El president electe de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha assegurat aquest dimecres que el PSOE "no fiarà la seva autonomia política als interessos de cap altre partit", afirmació realitzada en resposta al líder del PP i candidat a la presidència del govern espanyol, Alberto Núñez Feijóo, qui ahir va assegurar que si guanya les eleccions del 23 de juliol demanarà a Pedro Sánchez que li deixi governar i que si es nega, cridarà a "tots i cadascun dels seus barons perquè li convencin".

10:59 Kits de pícnic reutilitzables per reduir els residus turístics



Cada català gasta 554 bosses per any, una xifra que no inclou altres residus d'un sol ús com gots de cafè, coberts o plats, entre altres. En aquest sentit, diverses iniciatives intenten que el creixement imparable de tendències com el menjar per emportar no suposi també disparar la generació de residus. Una d'aquestes campanyes la lidera l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, en col·laboració dels establiments turístics de la comarca. Per segon estiu, reparteixen kits de pícnic reutilitzables

08:58 Furor per Taylor Swift a les xarxes



Els fans de Taylor Swift col·lapsen les xarxes socials a l'espera que Ticketmaster els permeti comprar les entrades pels concerts del seu The Eras Tour a Europa i Llatinoamèrica. A l'estat espanyol només passarà per Madrid i no ho farà a Barcelona.