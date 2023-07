Elionor aprofita la seva visita a Girona per fer apologia militar: «Sé com es valoren les forces armades»

La Princesa de Asturias y de Girona, a los ganadores de los #PremiosPrincesaDeGirona 2023:



🗨️"Estamos comprobando que varias generaciones de jóvenes ya han pasado a la acción y nos ofrecen lo mejor de sí mismos. Gracias por marcarnos el camino."



➡️https://t.co/oYtniHn7S2 pic.twitter.com/pJOTJGx5CZ — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 5, 2023

Després de cinc anys, elshan tornat a celebrar-se en territori català. Els monarques espanyols van aterrar a terres gironines aquesta setmana per celebrar una sèrie d'actes que han acabat consolidant amb l'entrega dels guardons. Un dels moments més sonats ha estat el discurs de la, qui presideix de manera honorífica aquests premis., com va fer en edicions anteriors, però també ha sorprès amb el seu discurs d'apologia militar, celebrant que aviat començarà la seva formació a les forces armades.Com que aviat assolirà la majoria d'edat,"de les preocupacions de la nostra generació". I aprofitant aquesta situació, ha recordat que aviat complirà 18 anys i que està a punt d'iniciar la seva formació militar. "I més enllà de la meva responsabilitat, estic contenta perquè, ha afirmat., tinc moltes ganes de continuar aprenent i entregant-me per enfortir aquells valors amb els quals he crescut i que avui encarnen els nostres cinc premiats: respecte als altres,", ha destacat la infanta.La infanta Elionor, presidenta d'honor de la FPdGi, ha començat el seu discurs dient en català que ser a Girona "és una alegria i converteix aquest lliurament de premis en un moment molt especial". La infanta ha recordat la visita que ahir va fer a la BulliFoundation, i també a la seu que la Fundació té al carrer Juli Garreta, i ha destacati els reptes als quals s'enfronta".

​

