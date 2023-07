La música urbana de Nicki Nicole i Sen Senra corona la primera jornada del Cruïlla

Nous artistes i comèdia catalana

La música urbana ha coronat la primera jornada del, que ha donat aquest dimecres el seu tret de sortida amb artistes com. L’actuació de l’argentina ha estat una de les més esperades i les seves cançons han fet vibrar un públic molt entregat, que se sabia pràcticament totes les seves lletres. El concert li ha servit per presentar el seu nou treball ALMA, publicat a finals de maig.La proposta de Nicole s’ha complementat amb la de, que ha atrapat els assistents amb els seus ritmes. Prèviament, ha actuat el canari, que ha desplegat un repertori de cançons conegudes, a més d’algunes del seu darrer àlbumEl certamen ha arrencat aquest dimecres amb les primeres actuacions programades, però encara en queden moltes més, que aniran desfilant pels escenaris els pròxims tres dies. Durant la jornada d’avui han actuat artistes com. La franja més nocturna l’han liderat, però tambéDe cara a les pròximes jornades hi passaran artistes internacionals com P. I també d’altres com, entre d’altres.Paral·lelament, el divendresamb noms com

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola