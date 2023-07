Així és la nova moneda de dos euros que ja circula a l'Estat

#EU2023ES | España ha emitido una moneda de dos euros conmemorativa de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea.



Se calcula que 1,5 millones de unidades saldrán de España para recorrer Europa.



Espanya assumeix des d'aquest 1 de juliol i fins a finals d'any ladel. Per commemorar-ho, el govern espanyol ha posat en marxa una moneda de dos euros amb un disseny especial. Es calcula que 1,5 milions d'existències ja s'han posat en circulació i ja es troben en bancs, botigues, supermercats i mans de particulars.-i qui sigui president després del 23-J- haurà de liderar les negociacions entre els 27 països per arribar a consensos en temes com el, la, la reforma del, les, etcètera. Però els temes que marcaran l'agenda de Sánchez seran la reforma de lesi elEl Consell de la Unió Europea és l'òrgan on es troben representats els estats membres a través dels seus ministres i la seva principal funció és lai l'impuls de lade la UE. Serà la cinquena presidència del Consell de la UE que assumeix Espanya. L'última vegada va ser el 2010 sota el govern deSánchez, va iniciar aquest dissabte la Presidència de torn de la Unió Europea des de, on s'ha reunit amb el president ucraïnès,. Des d'allà, ha escenificat el suport dels 27 a Ucraïna enfront de l'agressió russa. "He volgut que el primer acte de la presidència espanyola del Consell de la UE sigui aal costat de Zelenski", ha assenyalat Sánchez.

