Deflagració a Brunyola: des del #SEM s’han activat 2 helicòpters medicalitzats i 5 unitats terrestres.

S’han atès i traslladat 4 afectats :

2 menors en estat menys greu a H. Vall Hebron, 1 menor menys greu a H. Trueta i 1 menor a H. Vall H. greu.https://t.co/00Wtiqqulo — SEM. Generalitat (@semgencat) July 5, 2023

Explosió al petit poble de, a la. Quatre menors d'entre nou i 12 anys han resultat ferits en una casa de colònies del municipi quan estaven manipulant productes químics per fer uni s'han vist sorpresos per la deflagració. Dels quatre afectats, un es troba en estat greu i ha estat traslladat a l'Els altres tres es troben en estat menys greu, sent dos d'ells traslladats al mateix hospital barceloní i l'altre alde. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat quatre dotacions dels, dos helicòpters del(SEM) i cinc ambulàncies, a més dels

