Carlos Herrera va evadir impostos a través d'una «societat pantalla»

El locutor de ràdiova fer servir una "per desviar 6,4 milions d'euros i així estalviar-se de pagar impostos, tal com publica elDiario.es. El, doncs, acusa el periodista de tributar els ingressos aconseguits com a presentador dels matins d'Onda Cero per l', que té menys càrrega percentual que l'De tots els diners ingressats a, la societat feta servir per Herrera per ingressar els diners d', només un 15% dels diners van anar a parar directament al periodista. La resta van repartir-se en tres societats diferents, a través de les quals va haver de pagar un 30% d'impostos per l'impost de societats en lloc del 45% que li correspon a l'IRPF.Tot i que l'entorn d'Herrera al·lega que les societats servien per contractar personal destinat al programa de ràdio, com arade, els jutges entenen que es tractava d'una "simulació" que tenia per objecte l'evasió d'impostos.De la mateixa manera, el Suprem assegura que el pagament podria haver-se fet directament per part d', empresa editora d'Onda Cero, i Carlos Herrera, sense necessitat de cap societat intermediària. A més, el tribunal assenyala que els valors "no semblen propis del valor de mercat".

