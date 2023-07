Negociar el referèndum i l'amnistia, i eliminar el Senat: les propostes d'ERC per al 23-J

ha presentat aquest dimecres alper a les eleccions espanyoles. Entre les propostes, els republicans es comprometen a negociar unamb el govern espanyol, i també unaper acabar amb la repressió. Aquestes dues propostes eren l'objectiu central de la taula de diàleg que s'ha activat aquesta legislatura, però ni elnis'hi han mostrat predisposats. En la mateixa línia, també proposa suprimir el Senat, perquè "no compleix les funcions de cambra territorial". Mentre això no passa, plantegen una aliança d'esquerres independentistes a la cambra alta, amb gallecs i bascos.El programa electoral, fet públic 24 hores abans que arrenqui la campanya, té 132 dues pàgines. Les propostes dels republicans són per impulsar-les mentre s'avança cap a la, i es plantegen en tres àmbits: els greuges que suposa per a Catalunya formar part de l'estat espanyol, el model de país en contraposició al model "caduc" del règim del 78, i un bloc programàtic amb mesures concretes per al dia a dia de la ciutadania. També inclou unen "defensa de Catalunya", lema de campanya d'ERC en unes eleccions amb risc d'un govern de coalició entre la dreta i l'extrema dreta, que situaria la llengua i l'autogovern català al punt de mira.En aquest sentit, aquest decàleg inclou un compromís per la independència a través d'un referèndum acordat i reconegut internacionalment, un escenari ara com ara poc factible. També combatre la repressió amb la llei d'amnistia, que tampoc s'ha pogut fer aquesta legislatura per manca de majories. En, els republicans es comprometen a treballar per-promesa del PSOE que no s'ha complert- i despenalitzar les, i també la creació d'un "front democràtic" per prevenir elsLa defensa del català també s'inclou al programa electoral, especialment després dels acords de PP i Vox a leso el, que inclou atacs directes contra la llengua i advertències de què pot passar a Catalunya en els propers mesos. De fet, ERC es presenta a les eleccions amb voluntat de defensar, també, els Països Catalans des de tots els fronts. Entre les propostes sobre llengua, hi ha la de treballar per a la plena normalització de l'ús social del català i pressionar perquè l'Estat destini els mateixos recursos per al foment i internacionalització del català que del castellà.En, ERC proposa un paquet de propostes per protegir drets i guanyar-ne, també derogar la llei d'estrangeria i rebaixar l'edat per poder votar als 16 anys. També el traspàs de l'ingrés mínim vital i acabar amb l'infrafinançament del sistema de salut. En termes econòmics, ERC es compromet a treballar per acabar amb el "" que pateixen els Països Catalans i també exigeix la creació d'un fons de compensació de les infraestructures pressupostades i que no s'han executat.

