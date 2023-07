Demanen 10 anys de presó a un professor de la Salle Bonanova per agredir sexualment un fillastre i alumne seu

Els primers abusos

Les agressions continuen

Unvadurantun menor alumne seu que alhora era el seu, segons diu la Fiscalia. El fiscal demanaper a l'acusat, que li hauria fet tocaments i l'hauriaa més de. Tanmateix, en el que el ministeri fiscal qualifica d'"", el professor hauria establert unaque acabaria desembocant en unadel nen vers l'acusat.Els fets, segons la fiscalia, es remunten a l'any, quan l'acusat va conèixer la víctima en un partit de futbol. El menor es trobava en un punt d', i l'home va aprofitar la situació per acostar-se-li i manipular-lo. En aquest sentit, va convèncer-lo que, i que ell exerciria aquest rol. A més a més, i en la seva posició de poder, va prometre al menor que el convertiria en algú important al món del futbol, l'esport preferit de la víctima.El padrastre, tal com apunta el fiscal, va portar de viatge al seu fillastre per veure un camp de futbol acompanyat de la seva mare. En aquest, el professorde la víctima amb l'objectiu de construir una família que li permetésDes de llavors, el professor va començar a controlar totes les activitats acadèmiques i professionals del nen, aïllant-lo del seu cercle d'amics i intentant augmentar la seva dependència emocional vers ell. Si no obeïa, li feia un xantatge emocional que posteriorment es veuria complementat per agressions físiques i verbals.L'any 2010, segons explica la Fiscalia, l'acusat li va preguntar al menor si mai s'havia masturbat i li. Els fets van passar al vestuari de professors d'un camp de futbol, lloc on havia de dutxar-se per ordre del seu padrastre. Davant la negativa del nen, el professor va acusar-lo d'ingrat, li va retirar la confiança i li va dir que marxés amb el seu pare biològic, que ell ja no l'estimava. Al camí de tornada a casa, el professor li va fer un cop amb les claus a la cara que. Des de llavors, la insistència del professor en parlar sobreamb el seu fillastre era permanent.Una tarda, mentre el menor feia els deures obligat al despatx del professor, va decidir dir-li al presumpte agressor que estava fart dels seus abusos i que. Davant d'això, el professor va tirar-lo a terra isi explicava alguna cosa. Davant d'un nou episodi de xantatge emocional que va arribar fins a les, el nen va acabar donant-li la raó a l'acusat.

En unes vacances a la Cerdanya, l'acusat va tornar a demanar-li sexe anal a la víctima, cosa que va tornar a rebutjar però no va poder evitar que el professor es masturbés tocant-li el cul. En unes altres vacances a Menorca es van repetir abusos d'aquest tipus. Tres anys després, i coincidint amb l'inici d'una relació sentimental de la víctima amb una noia, el menor va comunicar-li que no li permetria cap agressió més. Arran dels fets, va desenvolupar un trastorn per estrès posttraumàtic moderat amb símptomes com evocació, evitació i hiperactivació freqüents.

La víctima denuncia els fets

Tot i que els abusos van cessar l'any 2013, el cas. Ara, la fiscalia ha demanat 10 anys de presó pel professor acusat d'un, a més d'unai unaque haurà de pagar en part la Salle Bonanova.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola