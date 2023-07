Hospitalitzen el president de Portugal després de desmaiar-se en un acte

Ensurt a. El president del país,, ha estat ingressat en un hospital després de desmaiar-se mentre acudia a un acte a la Facultat de Ciència i Tecnologia de la. Tal com explica la presidència de la República portuguesa, Rebelo de Sousa va patir una "indisposició" i va ser traslladat a l'per "precaució".Minuts després de trepitjar l'hospital, el seu cap de gabinet ha explicat que calia "comprovar la situació", però que el president està de "" i que no vol cancel·lar l'que té prevista a la tarda d'aquest dimecres. L'executiu portuguès atribueix el desmai als efectes de lai al fet de tenir una agenda "carregada".Amb 74 anys, Rebelo de Sousa és president de Portugal des de 2016 en representació del. No és el primer cop que protagonitza un episodi complicat de salut: el 2021 va ser intervingut d'una, el 2019 va ser sotmès a uni el 2018 va ser operat d'urgència per una

