Aquest és el millor gaspatxo de marca blanca, segons l'OCU

L'estiu és sinònim de platja, piscina, família, amics, calor i menjar. I si convergeixen aquestes dues darreres característiques, existeixen poques opcions millors que un bon. Si és possible, casolà, tot i que també hi ha bones opcions de bric. Per això, l'ha elaborat un estudi per determinar quin és el millor deHi ha algunes marques de referència que, per tant, no entren a l'anàlisi. Si bé, en l'informe es recullen les opcions més assequibles. "Són gaspatxos de marca de distribuïdor, que", tal com asseguren des de l'organització.Amb tot, el guanyador és el, que es ven a la cadena de supermercats Lidl a un preu d'1,5 euros el litre. L'OCU l'ha valorat amb uni ha destacat que té un color i desprèn una olor que "recorda al producte casolà", amb una textura lleugerament densa i un sabor fresc a verdures.

