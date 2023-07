Feijóo s'encomana a l'efecte Ayuso el 23-J: «Si els resultats a Madrid són els que esperem, guanyarem»

Sis persones donen l'esquena a l'acte del PP a Madrid Foto: Carme Rocamora

Dimarts migdia, districte de Salamanca de. La Luna, xilena resident a la capital espanyola, passeja amb el seu nadó. A qui votarà? "Ayuso". Peròno es presenta, a les eleccions. "Però és el PP d'Ayuso!". A la zona alta madrilenya, possiblement el candidat dels populars a la presidència,guanyi -i arrasi- aquest 23-J. Però serà en bona part el fenomen Ayuso qui li doni aquesta empenta. Aquest dimecres mateix, en un acte des de la plaça España, la presidenta de la Comunitat de Madrid ha fet acte de presència al costat de Feijóo per donar suport als candidats del PP Madrid al Congrés i el Senat. "Si els resultats i escons a Madrid són els que esperem, hi haurà un canvi polític a Espanya. Al contrari, serà molt més difícil", ha proclamat Feijóo."El PP Madrid serà el vostre fort i els nostres afiliats el vostre", li ha promès Ayuso, de tornada. El somni de Feijóo és, precisament, repetir la situació de Madrid a l'Estat: la majoria absoluta d'Ayuso, que li ha permès presidir la Comunitat sense haver de pactar amb Vox, al contrari del que ha passat en altres indrets després del 28-M. I conscients de l'actiu que pot suposar Ayuso en aquesta campanya, Génova ha decidit que sortirà a la palestra a diversos actes a la capital espanyola però també arreu del territori. "Estimat Alberto, seràs un gran president", ha dit Ayuso, la primera a parlar davant de tots els candidats de Madrid. "El nostre partit està mésque mai. És el moment de fer història, de fer el millor PP".Ayuso i Feijóo han arribat junts a la plaça España. Tots dos han saludat els candidats madrilenys, que després s'han fet la foto conjunta. Una de les més ben situades a primera fila ha estat, número sis del PP per Madrid. Fa quatre anys, era la cap de llista dels populars a Barcelona, i va registrar elsdel PP en tota la història a Catalunya. Després de fer el seu parlament, Ayuso ha restat a primera fila, i ha fet una de les coses que més caracteritzen la seva faceta carismàtica: saludar a la gent. Així, ha llençat una una dona migrant, que dempeus i amb una bossa de Primark, la mirava entusiasmada. Mentre Feijóo parlava, molts dels ulls presents continuaven instal·lats en Ayuso.I també Feijóo s'ha encomanat al seu efecte. "Volem fer el mateix que a Madrid", ha promès el líder dels populars, que ha posat la Comunitat com a exemple de la gestió que voldria aplicar a tot l'estat espanyol, especialment en. "Madrid és l'exemple que baixant impostos s'inverteix més", ha proclamat. També ha assegurat que la ciutat és exemple de l'acolliment i la integració: "Madrid és la suma de tots. Un lloc que obre les portes a una persona com jo, de Galícia. És l'de l'Espanya que volem construir, on no es mira la partida de naixement sinó el que vens a aportar". En aquest moment, un reduït grup de sis persones, que donava l'esquena als parlaments dels populars amb una bandera, ha protestat.Més enllà de parlar per la parròquia madrilenya, Feijóo ha repetit una idea que ja ha posat damunt la taula aquesta setmana: exigir al seu contrincant,, que no intenti ser president si no guanya les eleccions. "Hi ha un candidat que es presenta volent ser president encara que perdi.. No mereix governar qui ha perdut les eleccions. Per tan alta dignitat s'han d'haver guanyat les urnes". Sigui com sigui, Feijóo s'ha mostrat convençut que guanyarà les eleccions, "tots els dies serà una champions", i ha assegurat que són afortunats de ser testimonis del "final del sanchismo".L'acte s'ha celebrat en una jornada en la qual diversos dirigents del PP han contestat amb ferocitat a la. Feijóo no n'ha fet esment durant l'acte. Tampoc Ayuso. La fotografia d'avui era estrictament per Madrid i per valorar la gestió de la presidenta de la Comunitat com a garantia d'èxit. Diferent serà quan Feijóo iniciï la ruta per altres indrets, on llavors probablement faci ús del discurs antiindependentista. El primer vespre de campanya, el líder popular el viurà a. I l'acte central serà a Barcelona. Catalunya i Madrid són les dues joies de la corona d'aquesta campanya per al PP.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola