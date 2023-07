«No esperar a última hora»: avís als ciutadans que votin per correu el 23-J

ha demanat als ciutadans quea les del 23-J que no esperin a "última hora" per dipositar el seu vot. D'aquesta manera, la companyia vol agilitzar els tràmits i evitar esperes davant l'alta afluència prevista a les oficines. Les delegacions provincials de l'oficina delja han començat a enviar laelectoral a les persones que han sol·licitat el vot per correu, que es podrà dipositar fins al 20 de juliol.Correus ha adoptat mesures organitzatives per afrontar el procés, com ara l'ampliació d'a la distribució i atenció a les oficines. El vot per correu es pot sol·licitar fins al 13 de juliol inclòs, via web o a les oficines. Els enviaments amb la documentació electoral, que comprèn el certificat d'inscripció en el cens, sobres i paperetes de totes les candidatures, s'estan fent des del 3 de juliol.Elfa dos intents d'entrega de la documentació en mà al destinatari. En cas que no el trobi a casa, deixa l'avís perquè la reculli a l'oficina més propera. Per fer l'entrega, el personal de Correus comprova la identitat del votant amb el, elo eli anota el número identificatiu, de manera que dona fe de la recepció dels sobres i paperetes amb la signatura de l'entrega per part del sol·licitant.D'altra banda, lapermet reexpedir la documentació electoral, si l'elector ho demana. Així, si una persona ha demanat sol·licitar rebre la documentació electoral en una direcció i ha de marxar abans de rebre-la, pot demanar el canvi a qualsevol oficina informatitzada de Correus amb el número de registre de la documentació electoral.El sol·licitant del vot podrà fer-ho fins al dijous 20 de juliol i s'haurà d'identificar amb el DNI, el passaport, el permís de conduir, la targeta de residència o qualsevol altre document vàlid que permeti identificar-lo. Qui vulgui delegar-lo, haurà d'emetre una autorització, signada per l'elector i acompanyada d'unadel seu document identificatiu i de l'

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola