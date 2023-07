Pla general de seguretat de Catalunya 2022-2025 situa la, el mercat il·legal dei l'com a "amenaces prioritàries" i que han esdevingut en els darrers anys "un risc més gran per a la societat catalana". El conseller d'Interior,, i la directora general d'Administració de Seguretat,, han presentat en comissió parlamentària el pla, marc de referència per desenvolupar les polítiques públiques de seguretat.L'oposició ha criticat el pla en considerar-lo massa "" i per no fer esment a algunes problemàtiques com per exemple la

Hi haurà ampliació





Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola