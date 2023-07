Consulta els 503 municipis on el Govern vol portar un caixer automàtic

. Així ho va anunciar la consellera d'Economia,, aquest dimarts, amb l'objectiu d'aconseguir la "" arreu del país. Ara mateix hi haque no tenen caixer automàtic i, per tant, els seus habitants s'han de desplaçar quan necessiten accedir als serveis bancaris.El pla detallat passa perquè s'activi unaper tal que les poblacions puguin accedir cada quinze dies al servei. La idea és que, a banda de, els usuaris puguin dur a terme tots elsque tinguin a veure amb les entitats bancàries presencials.Segons les dades facilitades pel Departament d'Economia, Catalunya disposa deoficines bancàries, unque l'any 2008. Aquesta reducció ha estat més accentuada a Catalunya que a la mitjana de l'Estat i de la zona euro, on la rebaixa ha estat del 58% i del 41%, respectivament. La població resident en els 503 municipis catalans que ara no disposen de caixers i de serveis financers arriba a un total de

Tots els municipis catalans sense oficina bancària by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola