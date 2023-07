El mateix dia en què es fa públic uncatalanes i espanyoles per denunciar "el retorn de la censura" amb PP i Vox , fins ahan donat a conèixer un text de suport a l'actual govern de coalició de PSOE i Podem. Sota el nom A les urnes els ciutadans i ciutadanes,davant d'una "nova ofensiva conservadora amb derivacions d'ultradreta".Prestigiosos artistes, comunicadors, sindicalistes i exministres signen el text. Parlem dels comunicadors, Alberto Sant Joan,i Nerea Pérez de les Heras, els cantautorsi Marwán, el cineasta, la cantant, les actrius Aitana Sánchez Gijón, Leonor Watling i, l'intèrpret Emilio Gutiérrez Caba, els secretaris generals d'UGT i Comissions Obreres,, el científic Luis Enjuanes, l'advocada María José Landaburu, i elsJoaquín Almunia, José María Maravall, Ángeles Amador i Juan Manuel Eguiagaray, entre d'altres.Tots ells han considerat que l'arribada al poder regional dels homes d'ja han provocat “retrocessos socials, passos enrere que es poden produir en els essencials camps de l'educació i la cultura”. Per això, han qualificat les pròximes eleccions del 23 de juliol d'"especialment decisives".A parer seu, vist el panorama actual, només hi ha“Continuar consolidant i avançant en l'estat social i democràtic de dret que defineix la nostra Constitució” amb polítiques de “creació i estabilitat de l'ocupació”, “de més igualtat social i de gènere” i “de protecció mediambiental” o “retrocedir amb polítiques regressives, l'únic programa de les quals que es coneix és abaixar impostos als poderosos amb l'objectiu de retallar l'estat del benestar, buscar l'enfrontament identitari entre els espanyols otan justes i imprescindibles com la reforma laboral” o la de Memòria Històrica.Per tot plegat, han considerat que "davant aquestsi d'Europa" és necessari fer una crida perquè la ciutat acudeixi "massivament" a les urnes el 23-J. Tot això, però, "des del ferm convenciment que no és moment de reculades endel país, sinó d'avançar cap a nivells més alts de benestar, llibertat, igualtat i fraternitat solidària, representats pels partits que els hi han donat suport”.I és que el prop de 200 signants han volgut subratllar el resultat "molt favorable" que han tingut algunes de les mesures aprovades els últims anys per l'executiu, moltes de les quals, han detallat, han dut al país "avenços socials i més creixement i estabilitat a la feina". Entre les polítiques, han posat el focus en, per exemple, l'augment de l'SMI. Alhora, també han volgut felicitar la feina de l'executiu davant de crisis com elo la guerra d'. Segons ells, la resposta del govern liderat perha estat "radicalment diferent" a la que es va adoptar després de la crisi del 2008, que va dur "més desocupació, patiment i pèrdua de drets” en el conjunt de la societat espanyola. El pròxim 12 de juliol al Cercle de Belles Arts de Madrid es presentarà el manifest al complet.

