Luis Enrique, nou entrenador del PSG

ja té nova banqueta. Serà la del Parc dels Prínceps, a París, on capitanejarà el projecte multimilionari del. L'entrenador asturià arriba després de l'etapa a la selecció espanyola per posar ordre en un club en crisi per la manca de títols a Europa i la incertesa entorn el futur de la seva estrella,, a qui es relaciona estretament amb el Reial Madrid.El tècnic fitxa per dues temporades, en què haurà de lluitar per lasensei amben un dels pitjors moments de la seva carrera esportiva. L'avala la seva experiència, amb una orelluda el 2015 quan dirigia el Barça, així com amb dues lligues espanyoles.A París, Luis Enrique és l'aposta per redirigir un. La compra d'estrelles mundials per grans quantitats de diners no ha estat suficient per conquerir Europa i la direcció esportiva aposta ara per un entrenador solvent i amb experiència.

