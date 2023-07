El Clínic protagonitza una fita mèdica: participa en el segon trasplantament renal internacional amb tres pacients

Nova fita mèdica de l'en el camp dels trasplantaments. L'hospital ha sigut protagonista del segon intercanvi renal internacional amb tres parelles involucrades. En total es van realitzar sis intervencions repartides entre l'i lde, Itàlia.Totes les operacions es van fer el mateix dia, amb èxit. Aquest tipus de trasplantament s'emmarca en elt, dissenyat per l'Organització Nacional de Trasplantaments (). Tot i que és elque dins del programa es fa un intercanvi renal internacional,: el 2021.

Les cirurgies van començar diferents hores: primer a l'hospital de Pàdua, després al Clínic i, per últim, a Bilbao. D'aquesta manera es va reduir el temps d'exposició dels òrgans a la de pèrdua de flux sanguini.

A diferència de les operacions anteriors s'ha reduït notablement el temps total de la intervenció: de la detecció de la possible compatibilitat entre les tres parelles a fer el trasplantament només han passat vuit setmanes. Segons l'ONT és un temps "menor" en comparació amb les darreres intervencions. Per l'organització això és un avenç en la sincronització dels equips i les organitzacions implicades.

El Programa de Trasplantament Renal Creuat està basat a fer un intercanvi dels donants de ronyons entre dues o més parelles. L'objectiu és oferir als pacients que tenen una insuficiència renal crònica la possiblitat de rebre una inserció per part d'un donant viu. El programa se centra en aquells casos on tant les parelles com els familiars del pacient disposats a ser donants són incompatibles. A l'Estat se n'han beneficiat 318 pacients.

