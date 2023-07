Lamentem profundament la mort de la poeta Anna Campillo, 38è Premi de poesia Miquel Martí i Pol.



Amb el vistiplau de la família i amb tot el nostre respecte, conjuntament amb @PagesEditors publicarem «Udol i llop» el més aviat possible.



El nostre més sentit condol. pic.twitter.com/ektNnnAdnm — Fundació Miquel Martí i Pol (@fundaciommp) July 5, 2023

La guanyadora de l'últim, el 38è, la professora i filòloga anglogermànicaha mort aquest dimecres als. Nascuda el 1968 a Mollet del Vallès, on ara exercia la docència, ha patit una malaltia sobtada que l'ha dut a perdre la vida.Campillo també havia guanyat el 13è Certamen Literari de Relat Breu de Santa Eulàlia de Roçana i recentment havia publicat el poemari Trencadissa (Trípode, 2022). Ara, es preparava per publicar un nou poemari,, que la Fundació Miquel Martí i Pol s'ha compromès a editar i a posar a disposició del públic "al més aviat possible" i "amb tot el respecte". L'entitat, a través del seu perfil de Twitter, també ha volgut donar el seu "més sentit condol" a la família de l'autora.

