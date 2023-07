Aquesta és la fórmula que farà servir el «Grand Prix» per no perdre la vaqueta

ja ho té tot preparat per al retorn del mític, i aquest dimecres ha resolt un dels dubtes que més preocupaven a l'audiència: què passava amb la mítica vaqueta? Ja es va deixar clar que no serien animals real i que se substituirien per aparells automatitzats. Realment, però, finalment s'ha fet servir una fórmula molt més senzilla.La mítica mascota del programa serà una persona amb un vestit de vaqueta, a l'estil de les mascotes de l'. La seva funció, tal com ha explicat, serà molestar als jugadors quan els alcaldes decideixin utilitzar un comodí. El programa sí que mantindrà proves molt recordades per l'audiència com són els, elso laEn concret, es gravaran set programes que s'emetran entre els mesos de juliol i agost, amb un cost de 3,8 milions d'euros per a la televisió pública espanyola. TVE també ha confirmat que el presentador serà altre copi que estarà acompanyat per la creadora de contingut catalanai l'actriuEl programa, per ara, tindrà una edició estival amb algunes de les proves iguals a les que es van celebrar entre 1995 i 2005, i algunes de noves. El format serà, però, en essència molt similar: dosde diferents punts de l'Estat competiran un contra l'altre amb els veïns com a protagonistes. Entre els vuit pobles que competiran també n'hi ha un de català

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola