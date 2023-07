Acostar-se al rècord d'Aznar

A 24 hores de l'inici de la campanya per a les eleccions espanyoles del 23-J, el PP d'considera un bon resultat a Catalunya com aper a la seva victòria, segons expliquen fonts de la formació. Per això, Génova ha dissenyat una campanya amb una forta presència de dirigents "nacionals" del partit i amb un Feijóo que aquest dijousi serà també en l'que es farà entorn el 16 o 17 de juliol.Castelldefels acollirà l'arrencada de la campanya popular després que el PP hagi recuperat l'alcaldia de la ciutat, amb. Un dels grans triomfs conservadors en aquestes municipals a Catalunya. L'altra gran alcaldia, Badalona, ha entronitzatcom un altre dirigent amb pes específic. Ja es comptava amb aquesta plaça, tot i que el resultat, amb majoria absoluta i 18 regidors, era inesperat. Aquests dies hi ha un ambient d', que es palpa en cada conversa amb els seus quadres.La paraula aquests dies al PP és. Es refereixen així a la crida al vot útil que es farà al llarg de tota la campanya. Ja es va fer durant la campanya de les municipals del 28-M, amb èxit, ja que el PP va escombrar amb el poc que quedava de Ciutadans i va bandejar l'altra sigla de l'espai conservador, Valents. Ara l'objectiu és ocupar el màxim espai possible a un Vox que ha sortit reforçat del 28-M i amb qui els populars han tancat ja nombrosos acords per governar municipis i comunitats , amb els casos emblemàtics del País Valencià i Extremadura. Al carrer Urgell estan convençuts que el vot útil "per foragitar Sánchez" farà forat en l'electorat voxista.Una altra decisió presa sobre els missatges a llançar en la campanya és. Al PP estan satisfets per la decisió de la justícia europea de retirar la immunitat a Carles Puigdemont . Aquest és un tema que dona rèdits electorals a l'Espanya profunda. Però el PP no vol atiar gaire el foc en campanya a Catalunya, més enllà de les mesures anunciades per Feijóo aquesta setmana, que inclouen recuperar el delicte de sedició i retornar al codi penal la convocatòria d'un referèndum il·legal.Catalunya és, assegura un dirigent rellevant del partit. A Génova són conscients dels bons resultats que obtindran a les dues Castelles i de com disposen de bones percepcions al País Valencià, Andalusia i Extremadura. Però els cal reduir al mínim la distància amb un PSC que apareix com a guanyador a Catalunya. Segons un dirigent del partit,, amb 5-6 diputats per Barcelona. Deu diputats que voldria dir que Girona també donaria un diputat al PP, un dels termòmetres que assenyalen una majoria suficient per governar l'Estat.El maig passat,fixava en 15 diputats més que el PP a Catalunya l'el 23-J. Històricament, amb una distància així, els socialistes tindrien opcions de mantenir la Moncloa. El 1996, lava traduir-se a Catalunya amb 8 vots del PP per 19 del PSC, onze escons de diferència. L'any 2000, amb la majoria absoluta d'Aznar, només cinc escons els van separar (12 a 17). Va ser el rècord a Catalunya. Els marges més estrets van ser el 2015 i el 2016, quan només 3 escons i 1 escó van separar, respectivament, els diputats de PP i PSC elegits a Catalunya. Els socialistes passaven el seu pitjor moment.L'any 2019, els populars només van obtenir 1 diputat (a les eleccions d'abril) i 2 (el novembre), mentre el PSC en treia 12. Aquest cop, els populars han aixecat el cap a Catalunya mentre gairebé ningú qüestiona que el PSC arribarà en una primera posició clara. La distància entre aquests dos ascensos delimitarà l'abast del triomf del PP o la possibilitat, avui difícil, d'una. D'aquí que a Génova vegin Catalunya "imprescindible".

