​Detingut un home a Torredembarra per pegar la seva exparella a dins del cotxe

Un home, veí de, ha quedat detingut aquest dimecres a la nit per un per unAgents de la Policia Local dehan estat alertats que hi havia una parella discutint dins d'un vehicle en aquesta població del Tarragonès.En arribar al carrer d'Anselm Clavé, els agents han observat com el vehicle marxava i s'ha aturat al carrer de Donya Guiomar. De l'interior del cotxe ha baixat unaque ha explicat als agents que l'home que conduïa era la seva exparella i queTot seguit, l'home ha quedat detingut.

