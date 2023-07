Conjura del món cultural català i espanyol per denunciar el «retorn de la censura» amb PP i Vox

Davant de la situació per la qual estan passant les Arts Escèniques i la Música en què s’estan produint cancel·lacions d’espectacles i actuacions arreu de l’Estat, estrictament motivades per criteris polítics i partidistes, compartim aquest comunicat per la #llibertatartística. pic.twitter.com/dxWrx7bPUL — ADETCA_teatre (@adetca_teatre) July 5, 2023

Profesionales del mundo de la cultura denunciamos la censura que está atentando contra la libertad de expresión.Un derecho consolidado democráticamente en la Constitución.

Exigimos protección de nuestros derechos porque sin CULTURA no hay democracia.

#STOPCENSURA pic.twitter.com/z33nSHU3Nb — Alba Flores (@AlbaGlezVilla) July 5, 2023

fruit dels últims pactes regionals sorgits després del 28-M entre PP i Vox que, a parer seu, “atempten contra la llibertat d’expressió, un dret consolidat socialment i democràticament en la Constitució”. Ho fan emparant-se en la cancel·lació d'una obra de teatre sobre un mestre republicà afusellat a Briviesca (Burgos), una altra de la cèlebre escriptora feminista Virginia Wolf que aborda l'homosexualitat a Madrid, una tercera que parla sobre trastorns alimentaris a Palma (Illes Balears) i l'última pel·lícula de Buzz Lightyear que inclou un petó lèsbic En aquest escenari, una multitud de personalitats de la cultura s'han fet ressò del manifest de la recentment creadaa l'Estat, que també ha compartit l'Associació d'Empreses de Teatre a Catalunya (). En l'escrit, les entitats demanen protegir els drets fonamentals perquè “sense cultura no hi ha democràcia”, i fixen un objectiu clar: recaptar suports per fer front als "vetos ideològics" que s'estan produint.La mateixa consellera de Cultura,, ha donat suport al comunicat del sector: “M’uneixo a la crida per denunciar la censura que ja estan rebent algunes produccions culturals arran dels nous governs de PP i Vox en diversos territoris”, ha assenyalat Garriga, que també ha destacat que. Les excuses que posen els executius ultres per justificar les cancel·lacions acostumen a obeir a temes pressupostaris o bé directament diuen que no va en la línia del nou govern.Han compartit el manifest elsAlba Flores, Susi Sánchez, Carlos Bardem, Juan Diego Botto, Hugo Silva, Leticia Dolera, Itziar Castro;com Rocío Saiz, i Sole Giménez; icom Bob Pop i Lucía Lijtmaer. També han mostrat el seu suport públic la directora del Festival Iberoamericà de Teatre de Cadis (FIT), Isabel Aguilar, i el director del Màster en Gestió Cultural i de l'Institut i Tecnologia de la Carles III, Enrique Viralta. Han seguit el mateix camícom el Centre Dramàtic Nacional, la Societat General d'Autors i Editors (SGAE), l'Associació Professional Dansa Illes Balears, l'Associació MIM, els Premis Max, la Unió d'Actors i Actrius, i l'Acadèmia de les Arts Escèniques d'Espanya.com Teatre Defondo, Kamikaze, Teatro del Barrio, Teatre Lliure i Proyecto 43-2;com Dos Bigotes, La Imprenta i Talentura, icom Caballo Films i Tandem Films tampoc han volgut deixar l'oportunitat d'exhibir el seu suport.

