Per què hi ha persones que es posen més morenes que altres?

Amb l'estiu, comença per a molts l'. Milions de persones d'arreu es llancen a la platja, la piscina, el jardí, el terrat o la terrassa per captar els raigs solars i bronzejar-se. Les tendències estètiques no sempre han premiat la pell morena, però en l'època moderna, el bronzejat ha esdevingut un senyal de bellesa. La comunitat mèdica, però, alerta que una exposició prolongada al sol és perjudicial per a la salut i queSigui com sigui, hi ha qui necessita més hores de sol que altres per trencar el color i enfosquir la tonalitat de la seva pell. Però, per què es dona aquesta circumstància? La, cap del Servei de Dermatologia de l'de Barcelona, explica que el bronzejat té a veure amb lade què disposi cadascú, fet que ve determinat per la genètica.La melanina és un pigment que forma unasobre les cèl·lules més superficials de la pell per evitar que els raigs ultraviolats de sol provoquin cremades o malalties com el. La seva síntesi s'activa amb l'exposició solar, pel qual el cabell també s'aclareix durant l'estiu. Així, com més melanina tingui la pell o el cabell, més fosc serà i més elevat serà el nivell de protecció.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola