Sánchez promet ampliar les mesures per alleugerir el cost de la hipoteca a les rendes mitjanes

Les mesures en matèria d'habitatge han estat protagonistes de les polítiques impulsades en l'última etapa del govern de, i també especialment en l'inici de la precampanya. Però la regulació del lloguer , els topalls, i la els anuncis de construcció d'habitatge social no acaben de convèncer llogaters -que ho veuen insuficient- ni propietaris, que es queixen d'ofegament. És per això que el candidat del PSOE, que aspira a revalidar la presidència després del, ha anunciat noves propostes per satisfer, en aquest cas, les. Així, ha promès que farà arribar a aquestes mesures "" que ja funcionen per a les rendes baixes.Sánchez ho ha anunciat després d'haver dut a terme amb la vicepresidenta econòmica,, una jornada de treball a Ferraz. La vicepresidenta ha explicat que l'objectiu és que el codi de bones pràctiques signat aquesta legislatura arribi a les famílies de "renda mitjana": les que ingressen 37.8000 euros o menys a l'any. D'aquesta manera podrani congelar el pagament de la quota durant el primer any. Segons Calviño, per a una hipoteca de 150.000 euros subscrita el 2018, això suposa unal mes: 3.600 a l'any.El novembre del 2022 el govern espanyol ja va modificar el codi de bones pràctiques per protegiramb rendes inferiors a 25.200 euros l'any i habitatges de fins a 300.000 euros. En aquella ocasió el govern espanyol introduïa, entre altres, la possibilitat d'allargar el termini de la hipoteca fins a 7 anys.Segons el president espanyol aquesta ampliació de les mesures perquè puguin beneficiar les rendes mitjanes formaran part deldel PSOE. La possibilitat d'allargar les hipoteques, ha dit, serà "una de les" que aprovarà el seu executiu si revalida la seva presència a la Moncloa.

