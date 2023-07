El DEIEC, el nou diccionari essencial del català: profunditat i precisió amb només una cerca

Els catalanoparlants que vulguin cuidar la llengua i evitar les correccions dels mestretites ja tenen disponible en línia a partir d'aquest dimarts un diccionari essencial del català que els permetrà consultar orientacions d'ús sobre qüestions sintàctiques, fonètiques, dialectals i de registre. La Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans ha presentat aquest dimarts una versió digital del Diccionari essencial de la llengua catalana (DEIEC) després de quinze anys de feina i revisions.



Interpretatiu i pràctic

La gran novetat del DEIEC és que no només dona les definicions de les paraules, sinó que també proporciona indicacions sobre qüestions sintàctiques, fonètiques, dialectals i de registre. Per tant, s'ha acabat l'ambigüitat i la falta d'informació que presentava el Diccionari de la llengua catalana (DIEC).

La riquesa dels dialectes

Malgrat que perd més de 30.000 entrades de llenguatge especialitzat o de mots que ja no es fan servir, amb aquest diccionari es podrà aconseguir. L'objectiu era tenir un diccionari en línia que fosorientat a. Però això no vol dir que qualsevol usuari no hi pugui consultar dubtes, ja que destaca per laa l'hora de fer-hi cerques.

Gràcies al DEIEC, podrem saber que poal és equivalent a galleda i que és un mot que es fa servir en valencià, en balear, en tortosí i en alguerès, i el mateix amb els termes calces i mitges. A més a més, desplega la conjugació dels verbs i les formes flexives dels possesius en cadascun dels dialectes de la llengua catalana.

A part d'això, ofereix exemples de. Fins i tot és més precís en, atès que indica la partició sil·làbica en paraules més complicades i les locucions més habituals que se'n fan. Tampoc no hem d'oblidar la gran quantitat deque facilita.La Secció Filològica de l'IEC ha elaborat el DEIEC, però un equip format per quatre persones i liderat per Carolina Santamaria i Imma Fradera s'han encarregat de redactar-lo. Com que és en línia i té un motor de cerca avançada, es podrà actualitzar i revisar regularment. Tant el DEIEC com el DIEC són normatius, de manera que són diccionaris que es poden complementar i que són útils per a qualsevol catalanoparlant que els vulgui consultar.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola