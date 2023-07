L'L1 del metro comença el seu camí cap a Badalona

En aquest sentit, la consellera de Territori, Ester Capella, ha valorat una altra de les ampliacions de la xarxa de Metro de Barcelona que es durà a terme en els pròxims mesos. Es tracta de l'L3, que ha abordat des de la Comissió de Territori al Parlament de Catalunya.

En aquest sentit, la consellera de Territori,, ha valorat una altra de les ampliacions de la xarxa de Metro de Barcelona que es durà a terme en els pròxims mesos. Es tracta de l, que ha abordat des de la Comissió de Territori al Parlament de Catalunya.

En marxa el projecte d'ampliació de la línia. Elha anunciat aquest dimecres al matí que ha licitat el projecte de construcció per. Ho fa per un valor de 2,8 milions d'euros, segons ha avançat El Periódico. El termini d'execució és de 12 mesos.En concret, el contracte del projecte que connectarà la parada de Fondo amb la futura de Lloreda Sant Crist serà de. La Generalitat ja va publicar la licitació dilluns passat i estableix un termini de presentació de les candidatures fins al 7 d'agost.Un cop finalitzats aquests treballs, es convocarà un altre concurs per adjudicar les obres, que encara tardarien uns tres anys. L'actuació consistirà en dues fases. El primer tram de perllongament d'unss en els barris de, on hi haurà les estacions de; i

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola