El PP guanyaria les eleccions però no sumaria majoria amb Vox, segons el CIS

El. Així ho apunta l'enquesta preelectoral del, feta pública aquest dimecres i segons la qual els populars aconseguirien entre 122 i 140 escons i, fins i tot en la franja alta, quedaria per sota dels 175 que dona la majoria si pactés amb Vox, que cauria fins a 21-29.Al seu torn, el PSOE obtindria entre 115 i 135 diputats, en realitat en empat tècnic amb el PP, però es beneficiaria del fet que, ja que esgarraparia entre 43 i 50 representants. Per si sols i per la franja alta, per tant, podrien aconseguir la majoria. Si no, haurien de buscar el suport d'altres formacions.L', on el PSC guanyaria amb molta claredat, amb entre 18 i 22 escons., que va imposar-s'hi el 2019, perdria la meitat de diputats, fins als 5-7, i, per darrere de Sumar (7-8) i PP (6-8).també retrocediria lleugerament, fins als 3-6 i lapodria retenir un representant o quedar fora del Congrés.El treball de camp de l'enquesta s'ha fettelefòniques, molt per sobre de la mostra habitual. Pel que fa a la resta de la cambra baixa,(4-7) podria superar el(3-5), també entraria el(2-3) ipodrien aconseguir un diputat cadascú o quedar-se fora.Aquest mateix dimecres s'ha publicat el segon baròmetre de l'any del, depenent de la Generalitat. Segons aquest, el PSC guanyaria clarament les eleccions espanyoles a Catalunya, amb entre 16 i 19 diputats , mentre que ERC (8-10), Junts (7-9) i PP (6-8) es disputarien el segon lloc a molta distància. Per darrere es trobarien els comuns (2-4), Vox (2-3) i CUP (0-2).Per altra banda, la gran majoria d'enquestats del CIS. Ho pronostica un 66%, per un 20% que afirma que ho farà el PSOE. Els candidats més valorats són, amb un 4,7, per davant d'(4,3) i(3). Quant a preferències de presidents, el candidat socialista supera lleument el popular (29% i 27%, respectivament), mentre que la líder de Sumar és citada pel 17% d'enquestats i el cap de llista de l'extrema dreta, pel 8%.El baròmetre també pregunta per si PSOE o PP. Els socialistes són citats en la majoria d'ocasions, especialment la política social, la igualtat entre homes i dones, el medi ambient i la sanitat. En canvi,i, per un estret marge, les infraestructures.

