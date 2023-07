Els treballadors dels hotels tenen una funció absolutament essencial en un país com l'Estat, on elés una de les principals fonts d'ingressos. Malgrat això, passa sovint que la seva feina passa desapercebuda i no es felicita prou ni per part dels clients ni per parts dels caps. Però, com en tot en aquesta vida, hi haEls netejadors d'aquests establiments turístics ben segur estan acostumats a veure habitacions en estat lamentable. Precisament per això, celebren cadaque els hostes tenen amb ells. Més encara si és com el que ha publicat a TikTok la @yamilelopezzz.Ella treballa en un hotel de Buenos Aires (Argentina) i en una publicació a la xarxa social xinesa -que no ha trigat a fer-se viral- ha ensenyatimpecable. I no només això, també li han fet unque ha estat força agraït.La Yamile es va trobar la cambra neta, recollida i amb el llit fet. A més a més, els seus hostes li van deixar unai una propina. "Entro dins de l'habitació, encenc la llum i al llit em trobo amb una nota d'agraïment per la neteja”, ha explicat la treballadora als seus seguidors. “Al costat,. La veritat és que mai m'havien deixat tanta propina. Així que estic superfeliç i agraïda”, ha reblat. En la carta diu: “. Et deixem aquesta propina”.

