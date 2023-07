Quins són els passos per sol·licitar que t'excloguin d'una mesa electoral el 23-J?

Com es conformen les meses i com es pot saber si t'ha tocat?

Què passa si no estic a casa quan m'arriba la notificació?

Quants dies tens per reclamar i tramitar l'excusa per no estar en una mesa electoral?



Com pots realitzar el tràmit presencialment?

Com pots realitzar el tràmit online?

Com s'ha d'omplir el document justificatiu de l'excusa per estar en una mesa electoral?

Un assumpte que introdueixi el tràmit: "Sol·licitud de renúncia a la mesa electoral" o "Justificació d'impediments per no acudir a la mesa electoral".

Una presentació amb el nostre nom complet i número de DNI.

Un paràgraf en què s'indiqui la data en què s'ha rebut la notificació de la JEC, el càrrec per al qual s'ha estat adjudicat i la convocatòria d'eleccions.

Un últim paràgraf en què s'argumenti el motiu que ens impossibilita acudir a la mesa electoral.

Quins són els motius que es poden justificar?

Ser major de 65 anys i menor de 70.

Ser una persona amb una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.

Rebre una pensió d'incapacitat permanent absolta o de gran invalidesa.

Estar embarassada de més de sis mesos o de baixa per les cures del menor. Es podran acollir les "mares biològiques", "progenitors", pares adoptius o acollidors del menor.

Estar ingressat en un hospital psiquiàtric o intern a una presó.

Haver format part d'una mesa electoral anteriorment, almenys en tres ocasions en els últims 10 anys.

Ser víctima d'un delicte pel qual s'hagi dictat una resolució judicial.

Patir una lesió, mal, malaltia física o psíquica que ens impedeixi anar.

Una situació de risc durant l'embaràs o de risc durant la lactància natural.

Estar a càrrec d'un nounat en període de lactància. Es podran acollir els seus progenitors, pares adoptius o "acollidors", fet que s'haurà de fonamentar amb una fotocòpia del llibre de família o certificació del registre civil.

Tenir una intervenció quirúrgica o prova clínica a l'hospital el dia de la votació.

Pertànyer a una confessió o comunitat religiosa l'ideari de la qual és contrari o incompatible amb acudir a una mesa electoral.

Trobar-se en ple canvi de residència.

Ser cuidador continu de menors de 12 anys, persones amb discapacitat o un familiar de fins al segon grau de consanguinitat.

Ser pare o mare d'un menor de 14 anys.

Un esdeveniment familiar d'"especial rellevància" i "inajornable".

Treballar a les "juntes electorals, els jutjats" o "administracions públiques que tinguin encomanades funcions electorals".

Treballar en "serveis essencials per la comunitat" com ser "metge, sanitari, de protecció civil, bombers, etcètera".

Directors de mitjans que treballin en un "mitjà de comunicació d'informació general" i caps dels serveis informatius que hagin de "cobrir la jornada electoral".

Tenir unes vacances contractades a l'estranger és un motiu que es pot justificar?

Quan es convoquen eleccions , una de les grans preguntes que ens formulem és si ens tocarà formar part d'una mesa electoral. I ara què? Puc reclamar? La conformació de les meses electorals està regulada mitjançant instruccions de la Junta Electoral Central (JEC) i la llei orgànica del règim electoral (LOREG) i, tot i que és obligatori acudir-hi, hi ha algunes excepcions reconegudes per llei. Repassem quins passos pots fer per demanar que t'excloguin de la mesa electoral.Abans de cada votació esles. La composició d'aquestes la realitza perels ajuntaments sota la supervisió de lesper designar els, tantcom, que les compondran . Aquest sorteig té lloc entre a la convocatòria de les eleccions. En el cas d'aquestes properes, el sorteig es va celebrar entre el 22 i el 28 de juny, segons l'ajuntament.Per conèixer si has estat escollit, la composició de les meses ésals interessats en un termini deper laA més, hi ha ajuntaments que disposen de portals propis on veure amb antelació si has estat escollit o no.És acudir en cas d'haver estat. Aquests càrrecs no poden ser desenvolupats per persones que es presenten com a candidats. En cas d'acudir, a les eleccions rebràs una retribució i una reducció de cinc hores de la jornada laboral del dilluns següent si ets treballador d'una empresa o funcionari.Tal com explica Maldita.es, la, en els casos en què no s'ha pogut notificar la persona escollida que ha d'estar en una mesa electoral, i transcorregut el termini que marca l'avís per recollir-la a les seves oficines, laposarài entregar-li la notificació. Si d'aquesta manera tampoc és possible localitzar-la,En aquests casos,Si has resultat escollit al sorteig i ja te l'han notificat, disposes d'un termini deper justificar "causa justificada i documentada que t'impedeixi l'acceptació del càrrec", explica la Junta Electoral Central. Això no obstant, al·legar algun impediment. Laté la capacitat d'. En cas negatiu, aquesta decisió ha d'anar acompanyada d'una justificació per part de l'organisme. A continuació t'expliquem de forma presencial És possible fer el tràmit de. En aquest cas hauràs d'acudir a la(JEC) que et correspongui. El llistat complet de les sucursals repartides per l'Estat es pot consultar aquí Hauràs de dur unaper la mesa electoral. I, a més, aportar unredactat o imprès en quèelque t'a la convocatòria. A aquest se li pot afegir qualsevol altre certificat o annex que sigui necessari per acreditar l'absència. La Junta Electoral de Zona disposa d'unper-nos laque prengui, bé sigui per via presencial o online.També és possiblealgunque t'impedeixi ser. Aquesta opció és nova i ha estat regulada recentment per la JEC mitjançant una instrucció . Un cop se t'hagique etsen una mesa podràs realitzar aquesta gestió mitjançant l' aplicació online habilitada per la JEC . Per fer-ho, és necessari comptar amb un DNI electrònic, certificat electrònic o una clau permanent . Després de registrar-te al portal , s'ha de seleccionar la convocatòria i indicar queDesprés s'ha deella direcció amb elque es rebrà. Un cop verificada, s'ha d'indicar eli, després d'omplir el formulari "en nom propi" o en qualitat de "representant", hauràsdos documents: eli citació del membre de la mesa que has rebut i ela la mesa.A aquests documents se'ls podrà, en cas que sigui necessari i s'estimin oportuns en la justificació. Un cop s'hagin adjuntat els documents, s'haurà de "" i "" l'impediment. Aquest quedarà registrat a l'aplicació i podràs. En aquest vídeo pots consultar amb més detall com realitzar el tràmit.La JEC et respondrà amb la sevaen unde. Aquesta també es podrà conèixer a l' aplicació online habilitada consultant les excuses que hagis presentat. Un cop dins l'apartat, apareix una pantalla per poderpresentades ien què es troben.En tots dos, s'haurà de presentar unper explicar i argumentar elque t'impedeix acudir a la citació. En aquest hauràs d'algun dels en una de les seves instruccions i que t'expliquem més endavant. Alquedes de l'aplicació o de manerahi hauràs d'incloure:La JEC recull un, inclosos en una de les seves instruccions , que s'ha modificat per últim cop el passat 28 de juny, pels quals una persona pot justificar la seva absència en cas de ser cridat a una mesa electoral. Al·legar un d'aquests motius. La Junta Electoral de Zona té la capacitat -les o-les. En cas que ho rebutgi, l'organisme ha d'emetre un document en què s'expliquin els motius de la decisió. "La Junta Electoral de Zona haurà de valorar aquelles excuses que s'acullin a situacions [...] s'enumeren a continuació", indica la instrucció . Entre els motius per justificar una absència figuren els següents:. La Junta Electoral Central va decidir el 8 de juny que es tingués en compte com a. A més, la seva "cancel·lació" ha de suposar una pèrdua de diners o "un trastorn greu al sol·licitant". La Junta Electoral de Zona que gestioni aquesta excusa pot considerar-la sempre que es garanteixi la integració de la mesa electoral amb la designació d'altres membres i s'acrediti a l'excusa algunaAquest article forma part dels continguts difosos per Comprobado.es , una aliança de verificadors i mitjans per lluitar contra la desinformació sobre les eleccions espanyoles del 23 de juliol.

