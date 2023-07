Un cocodril mata una dona mentre passejava el gos als Estats Units

Tragèdia als. Una dona de 69 anys va morir aquest dimarts després de ser atacada per unmentre passejava el gos pels voltants d'una llacuna de l'estat de. Els equips de rescat es van desplaçar immediatament al lloc dels fets, però no van poder reanimar la víctima perquè l'animal estava protegint la "presa".Diversos dispositius sanitaris, de la policia i dels bombers van intentar accedir al cos inconscient, però. Finalment, van poder recuperar el cadàver, ja sense vida, i van acordonar el perímetre perquè les autoritats delduguessin a terme l'autòpsia.L'animal també va ser immobilitzat i retirat de la zona, mentre que no ha transcendit l'estat del gos. Aquest és el, després que el mes de febrer, un altre espècimen va atacar una altra dona de 85 anys que protegia la seva mascota.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola